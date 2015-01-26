Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

26 января 2015, 21:33

В трех аптеках ВАО выявлено завышение цен на жизненно важные лекарства

цены аптеки лекарства медицина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Прокуратура ВАО выявила в трех аптеках на территории округа завышение цен на лекарственных препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, сообщает Агентство "Москва".

Совместно со специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения прокуратура проверила девять аптек. Завышения цен были выявлены в аптеках ООО "Авиценна", ООО ЦСР и в торговой сети "Аптечка" (группа кампаний А5).

При этом в аптеках ЦСР и "Аптечка" нарушения носили незначительный характер, но в аптеке "Авиценна" выявлены существенные завышения максимальной надбавки на лекарственные препараты, установленной законодательством по 15 лекарственным средствам. Так, надбавка к препаратам составляет от 33% до 55%.

По словам прокурора ВАО Тимура Брудастова, повышение цен началось с конца декабря 2014 года. Он пояснил, что если лекарство по цене производителя до 50 рублей, то максимальная надбавка в аптеке может быть не более 32%; если цены производителя от 50 до 500 рублей, то надбавка не должна превышать 28%, если выше 500 рублей, то надбавка - 15%. Таким правила касаются жизненно важных препаратов.

Прокуратура намерена возбудить дела об административном правонарушении.

Ссылки по теме

Ранее M24.ru сообщало, что на этой неделе столичная прокуратура совместно с Мосгордумой начнет проверку аптек. Ведомство будет искать случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов.

"Рейды в аптеках будут нацелены прежде всего на то, чтобы выявить превышение цен на жизненно важные лекарственные препараты. Предельную розничную цену на них утверждает федеральное правительство, а если аптека продает подобные медикаменты дороже установленной цены, то она может лишиться лицензии", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать