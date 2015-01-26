В трех аптеках ВАО выявлено завышение цен на жизненно важные лекарства

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Прокуратура ВАО выявила в трех аптеках на территории округа завышение цен на лекарственных препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, сообщает Агентство "Москва".

Совместно со специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения прокуратура проверила девять аптек. Завышения цен были выявлены в аптеках ООО "Авиценна", ООО ЦСР и в торговой сети "Аптечка" (группа кампаний А5).

При этом в аптеках ЦСР и "Аптечка" нарушения носили незначительный характер, но в аптеке "Авиценна" выявлены существенные завышения максимальной надбавки на лекарственные препараты, установленной законодательством по 15 лекарственным средствам. Так, надбавка к препаратам составляет от 33% до 55%.

По словам прокурора ВАО Тимура Брудастова, повышение цен началось с конца декабря 2014 года. Он пояснил, что если лекарство по цене производителя до 50 рублей, то максимальная надбавка в аптеке может быть не более 32%; если цены производителя от 50 до 500 рублей, то надбавка не должна превышать 28%, если выше 500 рублей, то надбавка - 15%. Таким правила касаются жизненно важных препаратов.

Прокуратура намерена возбудить дела об административном правонарушении.

Ранее M24.ru сообщало, что на этой неделе столичная прокуратура совместно с Мосгордумой начнет проверку аптек. Ведомство будет искать случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов.

"Рейды в аптеках будут нацелены прежде всего на то, чтобы выявить превышение цен на жизненно важные лекарственные препараты. Предельную розничную цену на них утверждает федеральное правительство, а если аптека продает подобные медикаменты дороже установленной цены, то она может лишиться лицензии", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.