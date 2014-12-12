Фестиваль ЦЕХ завершится показом спектакля "Тараб"

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Спектакль "Тараб" завершит 14-й международный фестиваль современного танца ЦЕХ, сообщает телеканал "Москва 24".

"Тараб" представят артисты швейцарской компании 7273. Танцевальная труппа приехала в Москву впервые.

7273 – это тандем хореографов Лоранса Яди и Николя Кантильо. Они создали не только труппу, но и особый танцевальный язык, название которого в переводе с французского звучит как "вялотекущий".



Но спектакль "Тараб" вялым не назовешь. В нем сливаются традиции восточного танца и новейшие тенденции западного современного танца.

"Тараб - ключевое понятие арабской культуры, относится к определенному виду арабской музыки, но при этом означает состояние человека, вызванное слиянием ритма, эмоций и духовности. Спектакль "Тараб" – результат исследования данного феномена и перенос его из музыкальной среды в среду хореографическую", - отметили в ЦИМе.

По словам куратора фестиваля ЦЕХ Елены Тупысевой, 7273 довольно часто работают с восточной музыкой, витиеватость которой хорошо отражена в движениях танцоров.

"Тараб" покажут 13 и 14 декабря. Начало в 20.00. Билеты – от 600 до 1000 рублей.