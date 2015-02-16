Преподаватели медвузов будут лечить пациентов в больницах – Собянин

Профессора медицинских вузов будут лечить москвичей

Профессора медицинских вузов займутся лечением москвичей в рамках проекта "университетские клиники", сообщил Сергей Собянин на совещании по вопросу создания и деятельности проекта.

"В последние годы качество работы ведущих медвузов столицы меняется. Улучшается материально-техническая база, меняются стандарты обучения. Кроме того, мы развиваем взаимодействие клиник и медицинских вузов. Раньше профессора фактически не допускались до больных, но уже сейчас благодаря нашему сотрудничеству мы получили первые результаты сотрудничества между кафедрами и клиниками", – отметил мэр Москвы.

Отметим, что университетские клиники создаются на базе городских лечебных учреждений. Проект реализуется с прошлого года, а его основная задача – повышение качества и доступности медпомощи благодаря привлечению профессоров, докторов медицинских наук и других высококвалифицированных сотрудников Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова к работе в поликлиниках и больницах.

Сотрудники МГМУ, участвующие в проекте, зачисляются в штат клиник. В свою очередь, опытные врачи-практики городских больниц и поликлиник принимаются в штат кафедр университета имени Сеченова.

Как развивается столичное здравоохранение

Сейчас в городе работают уже пять университетских клиник:

Университетская клиника гнойной хирургии, ран и раневой инфекции в Городской клинической больнице №64;

Университетская клиника педиатрии и инфекционных болезней в детской Городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского;

Университетская клиника инфекционных болезней в Инфекционной клинической больнице №2;

Университетская клиника кардиологии в Городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова;

Университетская клиника общей хирургии и хирургической инфекции в Городской клинической больнице №23 имени Медсантруд.

Кроме того, в стадии организации находятся университетские клиники на базе Городской клинической больницы №7 и Городской клинической больницы №20 имени А.К. Ерамишанцева.

Ранее первый курс для врачей "Паллиативная медицинская помощь детям" стартовал на базе кафедры паллиативной помощи на базе медуниверситета имени Пирогова.

На цикле зарегистрировано 30 врачей из Москвы и других регионов. Они прослушают курс лекций, с ними проведут семинары и практические занятия. Такие занятия будут проходить как в университете им. Пирогова, так и в Научно-практическом центре медицинской помощи детям.

Длительность курса – 144 часа. Слушателям выдадут методическую литературу по основным темам паллиативной педиатрии, разработанной экспертами благотворительного фонда, которые одновременно являются сотрудниками кафедры. В течение 2015 года на кафедре планируется обучить 280 врачей. А в марте этого года откроется еще один цикл "Оценка и ведение персистирующего болевого синдрома у детей".

Паллиативная помощь детям - комплексный подход к больному ребенку, которого нельзя вылечить. Она направлена на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также на поддержку семьи.