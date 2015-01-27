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Город

27 января 2015, 14:19

Проезжую часть на Тверской улице сужать не будут – Петр Бирюков

благоустройство улицы Петр Бирюков Тверская улица городское хозяйство парки и пешеходные зоны проезжая часть

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Проезжую часть на Тверской улице сужать не будут, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, улицу планируют привести в порядок. Фасады зданий, если это потребуется, реконструируют, передает корреспондент M24.ru.

Подобные работы по благоустройству улиц пройдут по всей Москве. Улицы, которые необходимо привести в хорошее состояние, выбирали около 400 тысяч москвичей. Так, в список, помимо Тверской, попали Спиридоновка, Большая и Малая Бронная, Каширское шоссе. Для пешеходов там обеспечат комфортное и безопасное движение.

Ранее сообщалось, что власти собираются развивать на Тверской торговлю разных форматов. Для этого будут применяться различные ставки земельного налога. Они будут зависеть от кадастровой стоимости земельного участка и специализации предприятий.

"Если это кафе, магазины и рестораны, это может быть одна ставка. Если это банки и офисы - другая", - пояснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как благоустроят улицы Москвы

Объекты общественного питания и торговли на Тверской имеются в большом количестве. Но много помещений пустует, потому что арендаторы, понимая, что идет спад деловой активности, не снижают цены и не фиксируют ее в долларах. Поэтому многие вынуждены покидать эти места, добавил Немерюк.

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Возвращаясь к теме сужения проезжей части на Тверской улице, напомним, что конкурс на расширение пешеходной части Тверской улицы был объявлен в 2013 году. Однако вскоре конкурс отменили с формулировкой "в связи с уточнением объема работ".

Согласно конкурсным документам, проезжую часть на Тверской власти намеревались сузить на одну полосу в каждом направлении. Предполагалось пересмотреть автомобильное движение и провести комплексное благоустройство участка Тверской улицы от Пушкинской до Охотного Ряда. Намерения сузить дорожное полотно на главной улице города москвичи восприняли неоднозначно.

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