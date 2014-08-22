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Город

22 августа 2014, 11:41

На месте снесенных киосков в Благовещенском переулке благоустроили сквер

благоустройство улицы скверы проекты дворы киоски торговые палатки озеленение города торговые павильоны

Фото: ggi.mos.ru

В центре Москвы в Благовещенском переулке благоустроили сквер, на котором находились торговые киоски, сообщает в пятницу, 22 августа, пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости.

Торговые палатки были возведены на территории сквера незаконно. В частности, в них продавали мобильные телефоны, обувь и продукты питания. Несмотря на наличие права собственности на объекты, земля использовалась без необходимых документов, уточнили в ведомстве.

Это стало причиной ликвидации киосков. В июле этого года в Арбитражном суде было принято решение об освобождении сквера от самовольных построек.

В настоящее время торговые павильоны демонтированы, территория сквера благоустроена. Теперь горожане, пройдя по Благовещенскому переулку могут полюбоваться небольшим зеленым уголком, где высажены деревья и установлены клумбы с цветами.

Фото: ggi.mos.ru

Ранее M24.ru сообщало, что в центре Москвы дополнительно благоустроят 25 скверов, дворов и улиц. Во всех скверах заменят газон, установят видовые клумбы, лавочки и другую "городскую мебель". Также в них приведут в порядок дорожки и уличное освещение.

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Девять из них расположены в Хамовниках, семь - в Басманном районе, по два - на Таганке и в районе Арбат, по одному - в Замоскворечье, Якиманке и Тверском районе.

Благоустройство ожидает сквер у Андреевского моста на Фрунзенской набережной; участки 1-ой и 2-ой Фрунзенских улиц, в том числе сквер у Министерства обороны РФ, а также Хитровская площадь и Миусский сквер, территория у Калитниковского пруда, скверы на улицах Усачева, Остоженке, Покровке, Серафимовича, в Большом Могильцевском переулке.

Как благоустраивают скверы и парки

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