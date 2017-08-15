15 августа 2017, 07:42

Старинный усадебный сад воссоздадут в районе Ростокино

Сад утраченной в начале XX века усадьбы Леоново воссоздадут в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Сейчас на территории площадью более 20 гектаров ведутся работы по благоустройству парка под названием "Сад будущего", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главный дом усадьбы утрачен, однако частично сохранилась 200-летняя липовая аллея, которую дополнят молодыми деревьями. Рядом появится вымощенная дорожка. В парке разобьют партерный цветник и сделают многоуровневую террасу, ведущую к пруду.

Появятся деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортивная площадка с тренажерами, оснащенными QR-кодами, а также детская площадка с музыкальными инструментами.

В парке уже демонтировали старое покрытие тротуара. Сейчас строители прокладывают инженерные сети, приводят в порядок дорожно-тропиночную сеть и высаживают газон. Предстоит отремонтировать 100-метровую экотропу – на ней уложат новый деревянный настил.

Всего в "Саду будущего" высадят 165 деревьев, более шести тысяч кустарников, разобьют почти 2 тысячи квадратных метров цветников и 160 тысяч квадратных метров газонов. В парке появятся навигационные стелы, пункт проката спортивного инвентаря, торговые павильоны, кафе и павильон администрации. Вдоль аллей установят более 320 фонарей.

Для посетителей обновленный парк, который находится рядом со станцией метро "Ботанический сад", между 1-й Леоновской улицей, улицей Вильгельма Пика и рекой Яуза, откроется в сентябре.

