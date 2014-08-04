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Город

04 августа 2014, 17:52

В столице облагородят территорию возле памятников Радищеву и Бунину

благоустройство памятники улицы ремонтные работы пешеходные зоны

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

В центре столицы будет отремонтировано 88 площадок, на которых находятся памятники. Обновят, в частности, территории возле памятников Мандельштаму, Радищеву и Бунину, сообщает префектура ЦАО.

В округе был проверен внешний вид более чем 170 памятников и участков, на которых они находятся. Выяснилось, что 88 площадок требуют обновления. Капитально планируется отремонтировать 31 из них, текущий ремонт ждет остальные 57 объектов.

"Там, где это необходимо, мы заменим газон, приведем в порядок дорожки и уличное освещение, установим видовые клумбы и предметы "городской мебели". Благоустраивая площадки вокруг монументов, мы продолжаем системно наводить в округе порядок. Сохраняя памятники, мы сохраняем историю", - рассказал префект округа Виктор Фуер.

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Капитальный ремонт ожидает шесть объектов, расположенных внутри Бульварного кольца. Так, у памятника Осипу Мандельштаму на улице Забелина обновят плиточное покрытие и благоустроят прилегающую территорию. Возле монумента Кириллу и Мефодию на Славянская площади заменят вазоны, отремонтируют брусчатку, лестницу, цветники. Возле памятника появятся лавочки и уличные торшеры.

Скульптура Кербеля "Голуби мира" на Пушечной улице и памятник Илье Репину на Болотной набережной также оказались в списке объектов, территориям при которых требуется ремонт. У самих "Голубей мира" также обновят облицовку. На улице Рождественка, возле здания МАРХИ, благоустроят площадку возле памятника "Студентам, преподавателям, сотрудникам Архитектурного института, павшим в годы Великой Отечественной войны". Здесь восстановят плиточное покрытие и газон. Ремонт ждет и территорию, прилегающую к бюсту Федора Тютчева в Армянском переулке.

В пределах Садового кольца отремонтируют 17 монументов, в том числе памятники Радищеву (Верхняя Радищевская, 14), Бунину (Поварская, 30), Толстому (Поварская, 52), Цветаевой (Борисоглебский, 6), Лермонтову (Большая Молчановка), Островскому (Малая Ордынка, 9), Глинке и Чайковскому (Каретный ряд).

За пределами Садового кольца ремонт потребуется восьми монументам. В частности, обновят памятники Жуковскому (Радио, 17), монументы "Создателям первого спутника Земли" (Рижская), "200 лет присоединения Грузии к России" (Тишинская), "Миру-Мир" (Большая Пироговская, 53/55).

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