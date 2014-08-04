Власти благоустроят набережные Яузы и Химкинского водохранилища

Объявлен конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки

В столице благоустроят набережные Яузы и Химкинского водохранилища, сообщает телеканал "Москва 24".

"В спальных районах люди, имея возможность жить возле водной инфраструктуры, не получают нормального доступа к ней. И в этой ситуации необходимо мнение жителей, чтобы четко понимать, как развивать эти территории", - отметил генеральный директор строительной компании Олег Сорока.

Как заявил ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, 44% территории набережных сегодня не благоустроено, особенно ощущается нехватка мостов на северо-западе и юго-востоке города.

"Тот вид набережных, что мы наблюдаем сейчас, был создан в сталинское время. Тогда были переделаны мосты и сделаны набережные. При Сталине были расширены мосты, которые существовали до этого, а также сделаны новые с большим запасом по проезду транспорта", - рассказал историк Александр Спивак.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Ранее открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Кузнецов также отметил, что несмотря на развитие территорий, Москва-река должна сохранить свою портовую и грузовую функцию.

Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.