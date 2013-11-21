Проблемы интернет-бизнеса обсудят на конференции в Москве

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5 и 6 декабря в Москве пройдет первая профессиональная конференция Internet Business Conference (IBC Russia 2013).

Организаторы конференции - компания "Ашманов и партнеры" и Российская ассоциация электронных коммуникаций. Будущее мероприятие объединит другие конференции: "Сайт" и Optimization. Новый проект представит отдельные потоки по созданию и поддержке интернет-проектов, digital-стратегиям и интернет-рекламе, поисковой оптимизации и продвижению, а также специальный поток "Академия интернет-проектов" для новичков.

Сама конференция разделится на четыре отделения: веб-технологии, интернет-реклама и digital-стратегии, поисковая оптимизация и продвижение, академия интернет-проектов. Каждое из отделений представлено отдельным комитетом, состоящим из ведущих экспертов отрасли.

Организаторы обещают насыщенную программу, в которую войдут кейсы по продвижению бизнеса, знакомство с инструментами рекламы и веб-аналитики и многое другое. Для удобства посетителей предусмотрены скидки и возможность оплаты отдельных потоков.

Регистрация на конференцию открыта на официальном сайте мероприятия.