С начала года в Москве стало на 20% больше ИП - Решетников

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С начала 2014 года в Москве число индивидуальных предпринимателей выросло на 20%, рассказал газете "Коммерсантъ-Деньги" глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Таким образом, число ИП в городе составило около миллиона человек. Ранее чиновник отмечал, что число новых предпринимателей в Москве за первый квартал 2014 года выросло на 3 тысячи. Кроме того, в I квартале 2014 года выдали свыше 1,7 тысяч патентов на сдачу в аренду жилых помещений, причем налоги, которые собираются по патенту, идут на благоустройство районов.

Всего до конца 2014 года в Москве могут выдать около 20 тысяч патентов на ведение бизнеса - это четверть от всех индивидуальных предприятий города.

Добавим, что с января прошлого года в России действует список из 65 видов предпринимательской деятельности, для ведения которых можно купить патент, заменяющий уплату некоторых налогов. Его могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.

Чаще всего патенты приобретаются на ведение розничной торговли, на работу в сфере общепита и на работу в сфере услуг.

По прогнозам столичных властей, объемы поступлений в бюджет города от применения патентной системы налогообложения за 2014 года должны увеличиться на 2,5 раза.

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