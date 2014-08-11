Производитель смартфонов Yota Devices откроет в Канаде новый офис

Фото: yotadevices.com

Российский производитель электроники Yota Devices не собирается переводить свою штаб-квартиру из Москвы в Канаду. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила представитель компании Лариса Погонина.

"О переезде и смене юридического адреса речи не идет", - сказала она.

Погонина уточнила, что Yota открыла в Канаде новый офис.

По ее словам, компания планирует выйти на новый для себя рынок Северной и Латинской Америки.





"И руководство, и главный офис остается в Москве. Потому что Yota Devices – это международная компания с русскими корнями", - добавила Погонина.

Ранее, со ссылкой на Finansial Post , что Yota Devices может переехать в канадский Ватерлоо или Торонто. Как уточняло издание, Канада была выбрана из-за финансовых льгот и из-за снижения расходов.

Напомним, в декабре 2013 года стартовали продажи российского смартфона с двумя экранами YotaPhone 1. Гаджет примечателен тем, что оснащен двумя экранами – цветным и монохромным. Последний расположен на задней панели устройства.