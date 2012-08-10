Прокуратура пытается доказать чрезмерную легкость срока Лебедева

10 августа прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского райсуда, снизившего общий срок наказания бывшему главе МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву, по которому он должен выйти на свободу в феврале 2013 года. Об этом сообщается на сайте регионального подразделения ведомства.

По мнению прокурора Вельского района, внесшего кассацию на постановление суда от 8 августа, снижение наказания Лебедеву более чем на 3 года является чрезмерным.

Сокращение срока наказание бывшему главе "МЕНАТЕП", проведшему в заключении 9 лет, планировалось в связи с либерализацией уголовного законодательства об экономических преступлениях. Суд сократил срок на 3 года и 4 месяца, то есть до 9 лет и 8 месяцев. Прокурор предлагал снизить его на 2 года, до 11 лет и 3 месяцев. В свою очередь, защита просила снизить срок до уже отбытого.

Платон Лебедев отбывает наказание в Вельской колонии (Архангельская область). В декабре 2010 года он был осужден двумя приговорами по совокупности на 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи, но позже Мосгорсуд снизил срок до 13 лет. Он исчисляется с 2003 года, когда его арестовали по "первому делу" ЮКОСа.

Осужденные должны были выйти на свободу в 2016 году. Согласно последнему решению суда, Лебедева выйдет на свободу в феврале 2013 года.

Между тем, первое ходатайство адвокатов Лебедева об условно-досрочном освобождении в прошлом году Вельский суд отклонил, посчитав, что осужденный не раскаялся в содеянном. Защитники обратились в Конституционный Суд РФ с просьбой подтвердить, что фигурант должен раскаяться (то есть признать вину), чтобы получить УДО. Согласно последовавшему определению КС, положение о признании вины для ходатайства об УДО "не означает, что лицо обязано указывать подобные сведения".