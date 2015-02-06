Бизнес получит поддержку столичного правительства

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Предприятия Москвы обратились к правительству города с просьбой выделить субсидии на производство, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. Эти предложения могут войти в антикризисный план столицы.

По словам представителей московских предприятий, финансовая помощь необходима, чтобы сохранить объемы производства, поддержать качество и удержать рост цен. При обсуждении антикризисного плана столицы речь шла о субсидиях на погашение кредитов и на закупки сырья для НО "Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий", "Московского мельничного комбината №3", ОАО "Царицыно", ООО "Дымовское колбасное производство", ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и ряда других предприятий.

В департаменте по конкурентной политики при этом отметили, что получили уже более 70 предложений от бизнес-сообщества. Компании просят увеличить возможности доступа к государственным и муниципальным закупкам, а также расширить спектр инвестиционных предложений города.

Среди предприятий, обратившихся к департаменту, ТД "Шатер", PSN group, корпорация "Баркли", издательство детской литературы ООО "ТриМаг", ООО "БеллТракСервис", ООО "Вимбо", ООО "Магазин № 30" и другие.

Как подчеркнул глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, "конкуренция на рынке закупок Москвы по-прежнему в приоритете". "Рынок открыт для добросовестных поставщиков и закрыт для любых посреднических структур", – добавил он.

Кроме того, предприниматели предложили разрешить поставщикам проиндексировать цены по ранее заключенным договорам в связи с изменившимися издержками. По мнению представителей компаний, эта мера позволит поставщикам чувствовать себя уверенно, и быть защищенными в случае новых резких скачков курса валют.

Также речь шла об отказе властей от банковских гарантий при реализации госконтрактов. Предприниматели отметили, что в сложившихся условиях банки не готовы выдавать гарантии, что ставит под угрозу возможность поставщиков как участвовать в закупках, так и заключать контракты.

Напомним, разработкой антикризисного плана занимается специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.

Распоряжение о создании комиссии подписал 27 января 2015 года Сергей Собянин. Ее председателем назначена заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Среди главных целей комиссии – бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок. Комиссия будет работать в оперативном режиме.