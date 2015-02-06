Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Бизнес

6 февраля, 11:09

Бизнес получит поддержку столичного правительства

бизнес производство предприниматели экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения антикризисные меры

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Предприятия Москвы обратились к правительству города с просьбой выделить субсидии на производство, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг. Эти предложения могут войти в антикризисный план столицы.

По словам представителей московских предприятий, финансовая помощь необходима, чтобы сохранить объемы производства, поддержать качество и удержать рост цен. При обсуждении антикризисного плана столицы речь шла о субсидиях на погашение кредитов и на закупки сырья для НО "Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий", "Московского мельничного комбината №3", ОАО "Царицыно", ООО "Дымовское колбасное производство", ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и ряда других предприятий.

В департаменте по конкурентной политики при этом отметили, что получили уже более 70 предложений от бизнес-сообщества. Компании просят увеличить возможности доступа к государственным и муниципальным закупкам, а также расширить спектр инвестиционных предложений города.

Среди предприятий, обратившихся к департаменту, ТД "Шатер", PSN group, корпорация "Баркли", издательство детской литературы ООО "ТриМаг", ООО "БеллТракСервис", ООО "Вимбо", ООО "Магазин № 30" и другие.

Как подчеркнул глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, "конкуренция на рынке закупок Москвы по-прежнему в приоритете". "Рынок открыт для добросовестных поставщиков и закрыт для любых посреднических структур", – добавил он.

Кроме того, предприниматели предложили разрешить поставщикам проиндексировать цены по ранее заключенным договорам в связи с изменившимися издержками. По мнению представителей компаний, эта мера позволит поставщикам чувствовать себя уверенно, и быть защищенными в случае новых резких скачков курса валют.

Ссылки по теме

Также речь шла об отказе властей от банковских гарантий при реализации госконтрактов. Предприниматели отметили, что в сложившихся условиях банки не готовы выдавать гарантии, что ставит под угрозу возможность поставщиков как участвовать в закупках, так и заключать контракты.

Напомним, разработкой антикризисного плана занимается специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.

Распоряжение о создании комиссии подписал 27 января 2015 года Сергей Собянин. Ее председателем назначена заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Среди главных целей комиссии – бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок. Комиссия будет работать в оперативном режиме.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать