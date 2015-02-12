Из библиотеки ИНИОН вывезли первую партию книг

Из пострадавшей при пожаре библиотеки ИНИОН РАН вывезли часть книг

Из библиотеки Института научной информации по общественным наукам вывезли первую партию книг, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщили в администрации заведения, это издания, которые нуждаются в сушке. По словам специалистов, это планируется сделать с помощью глубокой заморозки.

Кроме того, из подвала сгоревшего здания и нижних ярусов хранилищ удалось полностью выкачать воду. К зданию подведено электричество.

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник 30 января вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар был потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Ранее сообщалось, что здание библиотеки не планируется закрывать. Кроме того, рассматривается возможность строительства новых помещений на площадке неподалеку от института. А внутренние помещения библиотеки ИНИОН должны быть перестроены.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут в другое место.