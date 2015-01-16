В Москве организуют 59 мест для крещенских купаний

"Интервью": Владимир Волков - о безопасности при купаниях на Крещение

В Москве будет организовано 59 мест для крещенских купаний. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам столичного управления МЧС Владимир Волков.

По его словам, в столице будет оборудовано 57 майн и 10 купелей.

Волков пояснил, что майна – это выпиленная в замерзшем водоеме прорубь размером два на два квадратных метра или больше, в которой организованы сходни, а купель – это искусственное сооружение, которое устанавливается вблизи православных храмов, где водоемы отсутствуют.

Чиновник добавил, что все места для купания будут оборудованы обогреваемыми раздевалками.

Волков также отметил, что около прорубей будут дежурить 780 спасателей в гидрокостюмах, которые в случае необходимости смогут оказать помощь москвичам.

Напомним, на портале открытых данных правительства Москвы опубликовали полный перечень мест для купания в Крещение, сообщает департамент информационных технологий. На карте отмечены и специально оборудованные места, и городские водоемы, соответствующие условиям безопасности.

На портале открытых данных можно не только найти ближайшее для купания место, но и уточнить, есть ли там необходимые условия: раздевалки, туалет, пункт медпомощи, горячее питание. Здесь же можно посмотреть график работы купелей. Большинство мест для купания будет открыты с позднего вечера воскресенья, 18 января, до утра понедельника, 19 января. В столице к празднику организуют 59 официальных купелей, они появятся в каждом округе.

Увидеть в режиме онлайн все, что происходит в местах для крещенских купаний, можно с помощью сервиса "Окно в город". На его странице жителям впервые будет доступна прямая трансляция крещенских купаний в нескольких районах Москвы с камер городского видеонаблюдения, выходящих на проруби и купели.

Некоторые камеры в ночь крещенских купаний специально развернут так, чтобы москвичи могли наблюдать за происходящим. Камеры будут брать площадку общим планом, не нарушая приватность купающихся.

Обеспечивать общественный порядок во время празднования Крещения будут 7 тысяч полицейских.

К крещенским праздникам будет создан оперативный штаб полиции. Днем 18 и 19 января в церквях, храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения, ночью 19 января верующие смогут посетить 146 храмов.