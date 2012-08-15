"Известия": среда, 15 августа 2012 года

Владимир Стрельченко: «Никто на меня не давил»

В разговоре с «Известиями» мэр Химок поставил себе в заслугу решение проблемы с дольщиками, а также заявил, что избавил город от девушек легкого поведения

Мэр Химок Владимир Стрельченко заявил в интервью корреспонденту «Известий» Светлане Субботиной, что решение об отставке принято им давно, оно было взвешенным, без давления извне, и продиктовано новым предложением о работе.

ЦБ даст банкам «крымскую скидку»

Регулятор разрешил банкам не формировать дополнительные резервы при возникновении чрезвычайных ситуаций

ЦБ разрешил банкам Крымска не формировать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, поскольку они предоставили пострадавшим от наводнения годовую отсрочку в погашении долгов по кредитам. Кроме того, данная практика будет действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и федерального масштаба в будущем. Об этом говорится в письме замдиректора департамента банковского регулирования ЦБ Александра Жданова президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну.

РАН потратит 250 млн рублей на 20-томную «Историю России»

Руководитель проекта директор ИРИ РАН Юрий Петров рассказал «Известиям», как и почему ученые будут переписывать историю

Институт российской истории Академии наук (ИРИ РАН), выпустивший 50 лет назад главную летопись страны — 20-томник «История СССР», запускает новый проект — «История России». Бюджет проекта составит порядка 250 млн рублей. Первый том должен выйти через два года, последний — в 2019–2020 годах. Историки дадут ответы на актуальные политические вопросы, например о том, как Грузия стала частью России и кто кому остался должен после развала СССР. На вопросы "Известий" ответил руководитель проекта — директор ИРИ РАН, доктор исторических наук Юрий Петров.

Москву разрешат копать без надзора

Определены правила проведения археологических исследований в столице

Мэрия приняла новые правила проведения археологических работ в столице. Как рассказал «Известиям» глава Москомнаследия Александр Кибовский, документ отменяет ненужные согласования при проведении работ, которые не вредят культурному слою города. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению стоимости и сроков строительства.

«Мелодия» просит 100 млн рублей госпомощи для выхода на мировой рынок

Старейшая звукозаписывающая компания России обратится в Министерство культуры и Росимущество с просьбой частично оплатить оцифровку архива

- В данный момент «Мелодия» сосредоточена на подготовке полного каталога, соответствующего всем современным требованиям и стандартам мировой звукозаписывающей индустрии, — рассказал генеральный директор ФГУП «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский. — В каталог войдут все уникальные архивные записи богатейшей фонотеки. Мы абсолютно уверены, что этот каталог будет сравним с каталогами крупнейших мировых мейджоров.

Фонд Алексея Кудрина выдал первый грант — судебному порталу

На полученные средства «Росправосудие» создаст программу, определяющую уровень объективности судей

Комитет гражданских инициатив (КГИ) во главе с Алексеем Кудриным выделил первый грант — проекту «Росправосудие». Сумма, предоставленная по инициативе экс-министра финансов, не разглашается. Получатели гранта обещают всё до копейки потратить на создание постоянно обновляемой статистики объективности судей и судов РФ.

«РИА Новости» попросило YouTube удалить ролики суда над Pussy Riot

Информационное агентство борется с неправомерным использованием видеоконтента

«РИА Новости» попросило YouTube удалить ролики с выступлениями участниц Pussy Riot во время судебных заседаний. Информационное агентство разместило ряд видеозаписей на сайте ria.ru, после чего они были размещены пользователями на различных ресурсах.

Такие ролики уже недоступны на YouTube. На их месте появилась надпись «Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от ФГУП РАМИ «РИА Новости».

Москва заменит небезопасные качели и карусели во дворах

Детей оградят от травмоопасного оборудования на детских площадках

Департамент ЖКХ Москвы занялся повышением безопасности детских площадок города. Об этом сообщил «Известиям» источник в комплексе городского хозяйства. В программе по благоустройству дворовых территорий на 2013 год будет предусмотрена замена игрового оборудования, не соответствующего нормам безопасности. Такое поручение департамент ЖКХ дал Объединению административно-технических инспекций (ОАТИ) и префектурам города. На площадках установят дополнительные стенды с правилами эксплуатации и техникой безопасности, где, в частности, будет указано, какое оборудование подходит для разных возрастов, по каким телефонам звонить в случае ЧП, а также появится напоминание родителям следить за играющими детьми.

В IТ-проектах Москвы найдут лишние 12 млрд рублей

Высшая школа экономики обещала за 600 млн рублей сократить IT-расходы столицы на 20%

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) приступил к аудиту 700 информационных систем московских властей. Об этом «Известиям» рассказал директор по экспертно-аналитической работе вуза Андрей Жулин. Эксперты обещают сократить расходы на IT-проекты в 2013 году на 20%. Сейчас на них предполагается потратить более 60 млрд рублей, из которых более 37 млрд должны быть выделены из бюджета.



Красножан возвращается в клубный футбол

Главный тренер второй сборной России в ближайшие дни может возглавить краснодарскую «Кубань»

Известный российский специалист 49-летний Юрий Красножан является основным кандидатом на пост главного тренера краснодарской «Кубани» после ухода с тренерского мостика клуба Дана Петреску.

После принципиальной победы в краснодарском дерби «Кубань» лишилась своего румынского наставника, с чьим именем связаны последние успехи клуба. Петреску написал заявление об уходе.



«Зенит» отказался от покупки Аршавина

Капитан национальной сборной России не вернется в свой родной клуб

Питерский «Зенит» не собирается возвращать своего воспитанника, 31-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина. Напомним, что футболист провел вторую часть прошедшего сезона в шестимесячной аренде именно в стане «сине-бело-голубых», причем за это время россиянину удалось неплохо проявить себя. Проведя в составе команды одиннадцать матчей, забив в них три гола и отдав четыре голевые передачи, Аршавин внес свой вклад в завоевание подопечными Лучано Спаллетти чемпионского звания.

«Хочу завершить съемки в «Василисе Кожиной» живой и невредимой»

Светлана Ходченкова — о том, как опасно играть героиню войны 1812 года

Восходящая звезда российского кинематографа Светлана Ходченкова («Благословите женщину», «Метод Лавровой», «Краткий курс счастливой жизни») сыграет героиню войны 1812 года. Фильм «Василиса Кожина» в Петербурге снимает кинокомпания «Всемирные русские студии» (RWS). С актрисой встретилась корреспондент «Известий».



"Известия": среда, 15 августа