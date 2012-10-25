Банки заставят возвращать похищенные с карт деньги за сутки

Госдума намерена поддержать поправки в законодательство, по которым банки обязаны сначала возместить деньги в течение суток, а потом проводить внутреннее расследование. Документ должен вступить в силу с 1 января 2013 года

Госдума намерена поддержать поправки в законодательство, по которым банки обязаны сначала возместить деньги в течение 24 часов, а потом проводить внутреннее расследование.

Документ, по которому срок возврата средств сокращается с 40 дней до суток, должен вступить в силу с 1 января 2013 года.

Банкиров новый закон не устраивает. Национальный платежный совет предложил в течение суток возвращать деньги в размере трех тысяч рублей, а остальную сумму по итогам расследования, но это предложение не устроило депутатов Госдумы.

В настоящее время процедура возвращения похищенных денежных средств является долгой и требует больших усилий со стороны потерпевшего. В частности, банк вправе отказать в возвращении средств, если деньги пропали после того, как клиент воспользовался банкоматом другого банка, на котором был установлен скиммер, также отказ часто мотивируется тем, что при списании средств с пластиковой карты неизвестными лицами был введен пин-код.

В случае, если клиент верно заполнил заявление на возврат украденных денежных средств, банк начинает собственное расследование, которое может производиться в течение 40 дней. Депутаты отметили, что клиенты ждут своих денег неоправданно долго и процесс возвращения средств должен происходить в течение суток.