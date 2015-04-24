ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк отозвал лицензии у московского "Таурус Банка" и КБ "Единственный", сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, "Таурус Банк" и "Единственный" проводили высокорискованную кредитную политику. Кроме того, "Таурус Банк" был вовлечен в проведение транзитных сомнительных операций, а также операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах.

В то же время КБ "Единственный" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом руководство и собственники обеих организаций не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. Сейчас в банках назначена временная администрация.

"Таурус Банк" и КБ "Единственный" являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов "Таурус Банк" по состоянию на 1 апреля этого года занимал 436 место, а "Единственный" - 652 место в банковской системе РФ.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.