Количество кредитных мошенников в России c начала года удвоилось

Фото: ИТАР-ТАСС

Число граждан, взявших в банке кредит, но не совершивших за три месяца ни одного платежа, с начала года выросло почти вдвое. По итогам мая доля таких розничных кредитов составила рекордные 2,5%.

Тех, кто не гасил кредит в течение трех первых месяцев, бюро кредитных историй относят к мошенникам, пишет "Коммерсантъ".

Согласно статистике БКИ "Эквифакс кредит сервисиз" (входит в тройку лидеров рынка, хранит данные о кредитных историях более 60 миллионов заемщиков), которая ведется с апреля прошлого года, доля мошеннических кредитов еще ни разу не была больше 2,1%.

В пятерку регионов-лидеров по количеству мошеннических ссуд вошли Алтай (5,86%), Кабардино-Балкария (5,78%), Бурятия (5,58%), Еврейская автономная область (5,44%) и Забайкальский край (5,21%).

В компании считают, что причина роста числа недобросовестных плательщиков - в прошлогоднем буме на рынке розничного кредитования - за год объем кредитов физлицам увеличился на 39,4%.

В первую очередь, кредиты выдавались на достаточно мягких условиях, с минимумом документов и требований к заемщикам. Другой причиной может быть факт расширения каналов выдачи кредитов: банки стали активно продавать свои продукты через сети партнеров и интернет, где контроль за рисками ниже, а условия выдачи проще.

Сейчас банки ужесточают требования к заемщикам, что в перспективе позволит несколько снизить количество недобросовестных клиентов.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"