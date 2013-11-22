Бандероли с подозрительным порошком обнаружены на почте в ЮАО

Сотрудники почтового отделения на юге Москвы почувствовали недомогание из-за подозрительного порошка розового цвета, который содержался в поступивших на почту бандеролях, сообщили в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи Москвы.
Накануне вечером у некоторых сотрудников отделения №545 на улице Подольских Курсантов закружилась голова, на коже появилась сыпь.
Представители оперативных служб обнаружили 79 конвертов с розовым порошком. Невостребованные бандероли, от которых исходил неприятный "химический" запах, были возвращены в Москву из разных городов России.
Отправления обследовали на содержание ртути, хлора, аммиака, а также радиации, после чего их отправили на повторное исследование, уже в лабораторных условиях. Отправители бандеролей с розовым порошком устанавливаются.
Почтовое отделение №545 работает в штатном режиме, самочувствие почтовых работников нормальное.
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