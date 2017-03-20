Один человек пострадал при столкновении четырех автомобилей на Киевском шоссе

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Один человек пострадал в результате ДТП на Киевском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, по предварительным сведениям, авария произошла на 20-м километре Киевского шоссе в сторону центра.

Источник в экстренных службах, в свою очередь, сообщил о двух пострадавших в ДТП, помощь одному из них оказали на месте.

По данным ТАСС, для устранения последствий ДТП с участием легкового автомобиля и трех грузовиков перекрыты две из четырех полос Киевского шоссе по направлению в центр.