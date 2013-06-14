"РБК daily": РЖД могут отдать пригородные перевозки в частные руки

Фото: ИТАР-ТАСС

РЖД могут отдать пригородные перевозки в частные руки

РЖД ищут операторов, желающих стать собственниками ныне арендуемого у монополии подвижного состава. На первом этапе речь идет о трех пригородных компаниях, пообещавших монополии провести допэмиссию, соразмерную со стоимостью поездов.

Автоконцерны Европы снижают производство из-за кризиса

Нынешний год для автопрома Европы станет самым тяжелым за последние 30 лет. Загруженность мощностей в странах на юге континента (Франция, Италия, Португалия, Испания) упадет до 58,1%, а в целом по региону — до 70,5%, считают аналитики Center Automotive Research (CAR) в Университете Дуйсбурга-Эссена. Как заявил РБК daily глава CAR профессор Фердинанд Дуденхеффер, даже по окончании кризиса Европа еще долго не сможет выйти на прежние рекордные объемы производства автомобилей.

Роскомнадзор выявил сцены насилия в "Южном парке"

Мультсериал "Южный парк" пропагандирует насилие и жестокость, пришел к выводу Роскомнадзор и выдал предупреждение телеканалу «2х2». Мультфильм в России также показывает телеканал Paramount Comedy, однако он ни разу не получал нареканий со стороны госорганов. В то же время на «2х2» «Южный парк» уже подвергался цензуре: в 2009 году из одной серии вырезали эпизод с Владимиром Путиным.

Введение налога на недвижимость обойдется казне в 62 млрд рублей

Глава Росреестра Наталья Антипина нашла способ пополнить бюджет более чем на 5 трлн руб. до 2019 года. Но для этого придется сформировать полноценный кадастр и установить точные границы участков земель, что потребует не менее 62 млрд руб. уже сейчас.

Скандальному девелоперу Полонскому предъявят обвинение в мошенничестве

С освобождением из камбоджийской тюрьмы злоключения главы девелоперской компании "Поток 8" (ранее Mirax Group) Сергея Полонского не закончились. Сегодня Следственный департамент МВД России предъявит ему обвинение по статье "Мошенничество". Полонскому грозит до десяти лет тюрьмы. Впрочем, он сам вряд ли сможет лично явиться в следственные органы — девелопер ожидает суда в Камбодже.



Путин перечислил задачи бюджета до 2016 года

Возможности постоянного наращивания бюджетных расходов без соответствующего роста экономики исчерпаны, Россия вынуждена повышать эффективность уже выделенных средств, а для финансирования крупных инвестпроектов придется запустить руку в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Так эксперты услышали главные идеи последнего Бюджетного послания Владимира Путина: со следующего года оно станет частью послания Федеральному собранию.

Аркадию Дворковичу подготовят предложения по изменению закона об НКО

Представитель исполнительной власти впервые допустил возможность изменения закона об "иностранных агентах". Правозащитники передадут вице-премьеру Аркадию Дворковичу предложения по изменению скандального закона, хотя перспективы начинания остаются весьма туманными.

