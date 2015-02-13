Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Бизнес

13 февраля, 19:28

"Дома-книжки" на Новом Арбате сняли с аукциона

аукционы бизнес Новый Арбат дома-книжки экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: M24.ru

"Дома-книжки" на Новом Арбате сняли с аукциона. Речь идет о доме №11, строение 1, доме №15 и подвальном помещении в доме №21, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

Здания сняли с аукциона из-за того, что у потенциальных инвесторов возникло много вопросов, связанных с порядком урегулирования отношений с собственниками площадей. В связи с этим продавец решил дополнительно проработать вопрос интересов собственников и потенциальных покупателей.

При этом ранее прием заявок на аукцион по продаже "домов-книжек" на Новом Арбате продлили из-за высокого интереса потенциальных инвесторов. Тогда торги, на которых должны были определить нового владельца зданий, перенесли с 15 января на 27 февраля.

"Москва в цифрах": Дома-"книжки" на Арбате выставят на продажу

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в "домах-книжках" планируется разместить гостиницы. "Появление гостиниц в домах-книжках оживит Новый Арбат - знаковое место для Москвы. Инвесторы хорошо понимают это. Заявочная кампания продлена до 24 февраля, поскольку она пришлась на финал года и длительные новогодние праздники", - отметил Дегтев.

Ссылки по теме

О продаже "домов-книжек" стало известно осенью 2014 года. Планировалось, что новые владельцы отремонтируют здания и сделают из них гостиницы. В новых отелях смогут жить гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. В настоящее время большая часть помещений домов-книжек сдается под офисы. Многочисленным арендаторам мэрия готова предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города.

"Дома-книжки" были построены в конце 60-х годов прошлого столетия. Вид зданий не слишком понравился горожанам, который из-за них окрестили Новый Арбат "вставной челюстью Москвы".

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать