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"Дома-книжки" на Новом Арбате сняли с аукциона. Речь идет о доме №11, строение 1, доме №15 и подвальном помещении в доме №21, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

Здания сняли с аукциона из-за того, что у потенциальных инвесторов возникло много вопросов, связанных с порядком урегулирования отношений с собственниками площадей. В связи с этим продавец решил дополнительно проработать вопрос интересов собственников и потенциальных покупателей.

При этом ранее прием заявок на аукцион по продаже "домов-книжек" на Новом Арбате продлили из-за высокого интереса потенциальных инвесторов. Тогда торги, на которых должны были определить нового владельца зданий, перенесли с 15 января на 27 февраля.

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По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в "домах-книжках" планируется разместить гостиницы. "Появление гостиниц в домах-книжках оживит Новый Арбат - знаковое место для Москвы. Инвесторы хорошо понимают это. Заявочная кампания продлена до 24 февраля, поскольку она пришлась на финал года и длительные новогодние праздники", - отметил Дегтев.

О продаже "домов-книжек" стало известно осенью 2014 года. Планировалось, что новые владельцы отремонтируют здания и сделают из них гостиницы. В новых отелях смогут жить гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. В настоящее время большая часть помещений домов-книжек сдается под офисы. Многочисленным арендаторам мэрия готова предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города.

"Дома-книжки" были построены в конце 60-х годов прошлого столетия. Вид зданий не слишком понравился горожанам, который из-за них окрестили Новый Арбат "вставной челюстью Москвы".