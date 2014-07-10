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Бизнес

10 июля 2014, 20:17

Членам клуба инвесторов Москвы предложили купить спорткомплекс "Битца"

аукционы бизнес торги инвесторы конноспортивный комплекс Битца экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти пригласили членов клуба инвесторов Москвы для участия в конкурсе на продажу конно-спортивного комплекса "Битца", сообщает в четверг МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в московском департаменте по конкурентной политике.

В частности, приглашения направлены в ОАО НК "Русснефть", ООО "Газпромбанк-инвест", ЗАО "Гутадевелопмент" и корпорацию "Баркли".

Стартовая цена лота - 3,3 миллиарда рублей. Она включает стоимость акций и нежилых помещений. После продажи жилой застройки на месте комплекса не будет. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 июня по 24 июля. Торги состоятся 14 августа 2014 года

Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество комплекса и сооружения, принадлежащие городу, составляет 46,3 гектара. Договор аренды участка действует до 2052 года.

Что касается площади зданий и помещений, то она составляет 28 тысяч квадратных метров. Там расположены крытый манеж на 2 тысячи мест, трибуны стадиона на 5 тысяч мест, конюшни, отель на 52 номера, конференц-зал, тир, бассейн, спортзал, ремонтные мастерские и подсобные мастерские.

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Кроме того, в рамках лота реализуются объекты имущественной казны столицы, в том числе крытый манеж и гаражные строение, а также ремонтные мастерские с кузницей.

КСК "Битца" входит в число крупнейших в Европе конноспортивных комплексов. Приоритетным направлением в его деятельности является профессиональный конный спорт.

Сегодня комплекс "Битца" сочетает в себе возможности удобной площадки для проведения турниров различного уровня и многофункционального спортивно-оздоровительного центра с развитой инфраструктурой.

Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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