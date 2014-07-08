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Бизнес

08 июля 2014, 09:07

Полный пакет акций комплекса "Битца" выставлен на торги

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Конноспортивный комплекс "Битца" выставили на торги

Департамент имущества Москвы выставил на торги весь пакет акций конноспортивного комплекса "Битца". Стартовая цена - 3 миллиарда 304,7 миллиона рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Как заверили в столичном правительстве, после продажи никакой жилой застройки на месте комплекса не будет.

Цена лота включает стоимость акций конно-спортивного комплекса и нежилых помещений.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 июня по 24 июля. Торги состоятся 14 августа 2014 года.

Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество комплекса и сооружения, принадлежащие городу, составляет 46,3 гектара. Договор аренды участка действует до 2052 года.

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Что касается площади зданий и помещений, то она составляет 28 тысяч квадратных метров. Там расположены крытый манеж на 2 тысячи мест, трибуны стадиона на 5 тысяч мест, конюшни, отель на 52 номера, конференц-зал, тир, бассейн, спортзал, ремонтные мастерские и подсобные мастерские. Кроме того, в рамках лота реализуются объекты имущественной казны столицы, в том числе крытый манеж и гаражные строение, а также ремонтные мастерские с кузницей.

КСК "Битца" входит в число крупнейших в Европе конноспортивных комплексов. Приоритетным направлением в его деятельности является профессиональный конный спорт. Сегодня конноспортивный комплекс "Битца" сочетает в себе возможности удобной площадки для проведения турниров различного уровня и многофункционального спортивно-оздоровительного центра с развитой инфраструктурой, говорится в сообщении.

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