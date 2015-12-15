Астрономы назвали новую звезду в честь Сервантеса

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Международный астрономический союз решил назвать одну из недавно открытых звезд в честь испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра, а четыре обнаруженные рядом планеты – в честь его персонажей: Дон Кихота, Росинанта, Санчо и Дульсинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Испанское астрономическое обществе.

Название звезде выбиралось на конкурсе NameExoWorlds, который проводил Международный астрономический союз. По всей Испании развернулась кампания в поддержку проекта, которая в социальных сетях проходила под хештегом #YoEstrellaCervantes (#ЯзвездаСервантеса), также была открыта специальная страница. Большинство голосов 70 процентов было отдано за Сервантеса.

"Профессиональные астрономы, СМИ, гуманисты, любители литературы работали вместе для одной цели – чтобы Сервантес и его персонажи заняли достойное место среди звезд. Дон Кихот и его товарищи помогли нам заявить, что существует много миров во Вселенной, и тот путь, по которому мы пошли, говорит, что наука играет центральную роль в культуре, и мы еще раз показали интерес общественности к астрономии", – говорит президент испанского астрономического общества Хавьер Горгас.

В Испании 2016 год объявлен годом Сервантеса – в память о четырехсотой годовщине с момента смерти самого знаменитого испанского писателя.