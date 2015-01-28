Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Конкурсы

28 января 2015, 14:55

Трансляция оглашения итогов конкурса дизайн-проектов для "Города Кристалла"

архитектура дизайн прямые трансляции

Фото: m24/Владимир Яроцкий

В ноябре минувшего года проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент" объявили открытый конкурс дизайн-проектов помещений формата "лофт" на территории "Города Кристалла".

"Город Кристалл" расположен в районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яуза на территории бывшего завода "Кристалл". В прошлом году здесь начались работы по созданию нового жилого квартала.

"Лофт" – это верхний этаж промышленного здания, реконструированный под жилое помещение. Конкурсанты должны были представить проекты для трех категорий лофт: "с патио", лофт "компактный" и "мансарда". Любой участник может стать победителем в одной категории или во всех трех. Каждый победитель конкурса получит вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

В жюри конкурса вошли признанные профессионалы в области архитектуры, культуры и искусства, предметного и интерьерного дизайна, а также руководство компании "КРАЙС Девелопмент".

Всего за победу боролись 44 команды, а в список финалистов вошло только 12 команд:

  • Mama Ro apartments
  • Ё-программа
  • Архикум
  • PROforma
  • Консорциум ArchCLOUD
  • Член консорциума – Студия визуализации "Архирост"
  • TOTEMENT / PAPER
  • АИ Студия
  • ARCH.625/007
  • ARCHPOINT
  • SAVVY
  • Rhizome group
  • Архитектор А. Ю. Кричевский

29 января во время итоговой пресс-конференции открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт" состоится оглашение победителей. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в 14.00.

  • Когда: 29 января, 14.00
  • Что: Оглашение победителей открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт"
  • Кто: проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент"
  • Кому смотреть: тем, кто интересуется архитектурой и современным дизайном, а также тем, кто подумывает переехать в район Лефортово
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать