Трансляция оглашения итогов конкурса дизайн-проектов для "Города Кристалла"

Фото: m24/Владимир Яроцкий

В ноябре минувшего года проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент" объявили открытый конкурс дизайн-проектов помещений формата "лофт" на территории "Города Кристалла".

"Город Кристалл" расположен в районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яуза на территории бывшего завода "Кристалл". В прошлом году здесь начались работы по созданию нового жилого квартала.

"Лофт" – это верхний этаж промышленного здания, реконструированный под жилое помещение. Конкурсанты должны были представить проекты для трех категорий лофт: "с патио", лофт "компактный" и "мансарда". Любой участник может стать победителем в одной категории или во всех трех. Каждый победитель конкурса получит вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

В жюри конкурса вошли признанные профессионалы в области архитектуры, культуры и искусства, предметного и интерьерного дизайна, а также руководство компании "КРАЙС Девелопмент".

Всего за победу боролись 44 команды, а в список финалистов вошло только 12 команд:

Mama Ro apartments

Ё-программа

Архикум

PROforma

Консорциум ArchCLOUD

Член консорциума – Студия визуализации "Архирост"

TOTEMENT / PAPER

АИ Студия

ARCH.625/007

ARCHPOINT

SAVVY

Rhizome group

Архитектор А. Ю. Кричевский

Когда: 29 января, 14.00

29 января, 14.00 Что: Оглашение победителей открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт"

Оглашение победителей открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт" Кто: проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент"

проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент" Кому смотреть: тем, кто интересуется архитектурой и современным дизайном, а также тем, кто подумывает переехать в район Лефортово

29 января во время итоговой пресс-конференции открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт" состоится оглашение победителей. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в 14.00.