Трансляция оглашения итогов конкурса дизайн-проектов для "Города Кристалла"

Фото: m24/Владимир Яроцкий
В ноябре минувшего года проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент" объявили открытый конкурс дизайн-проектов помещений формата "лофт" на территории "Города Кристалла".
"Город Кристалл" расположен в районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яуза на территории бывшего завода "Кристалл". В прошлом году здесь начались работы по созданию нового жилого квартала.
"Лофт" – это верхний этаж промышленного здания, реконструированный под жилое помещение. Конкурсанты должны были представить проекты для трех категорий лофт: "с патио", лофт "компактный" и "мансарда". Любой участник может стать победителем в одной категории или во всех трех. Каждый победитель конкурса получит вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.
В жюри конкурса вошли признанные профессионалы в области архитектуры, культуры и искусства, предметного и интерьерного дизайна, а также руководство компании "КРАЙС Девелопмент".
Всего за победу боролись 44 команды, а в список финалистов вошло только 12 команд:
- Mama Ro apartments
- Ё-программа
- Архикум
- PROforma
- Консорциум ArchCLOUD
- Член консорциума – Студия визуализации "Архирост"
- TOTEMENT / PAPER
- АИ Студия
- ARCH.625/007
- ARCHPOINT
- SAVVY
- Rhizome group
- Архитектор А. Ю. Кричевский
29 января во время итоговой пресс-конференции открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт" состоится оглашение победителей. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в 14.00.
- Когда: 29 января, 14.00
- Что: Оглашение победителей открытого конкурса на разработку дизайн-проектов помещений формата "лофт"
- Кто: проектный центр "Архполис" и компания "КРАЙС Девелопмент"
- Кому смотреть: тем, кто интересуется архитектурой и современным дизайном, а также тем, кто подумывает переехать в район Лефортово