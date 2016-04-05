15-этажную башню с вертикальным озеленением построят в центре Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

15-этажное здание, увитое виноградом, может появиться в Пресненском районе столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Проект получил одобрение Регламентной комиссии ведомства еще на прошлой неделе.

Проект представила компания UNK project (Москва). 15-тиэтажная башня с офисной и гостиничной частью расположена на 3-этажном стилобате и "затянута" ажурной диагонально-решетчатой оболочкой из металла. Прообразом этой структуры послужили работы инженера Шухова. Проект предполагает применение вертикального озеленения – в диагональных "ячейках" на фасаде поселится виноград, который будет менять облик башни в зависимости от сезона.

"Это здание с его изящным ажурным фасадом, безусловно, станет доминантой района. Но важно также отметить, что благодаря отступу ограждающих конструкций стилобатной части, оно образует по периметру и перед входами комфортное, защищенное от осадков пешеходное пространство. Создание комплиментарной человеку среды – часть сегодняшней градостроительной политики Москвы и мэра Сергея Собянина", – отмечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Башня будет построена по адресу: 1-й Земельный переулок, владение 7/2, строения 1–2. Согласно проекту, площадь отведенного под строительство земельного участка составляет 0,46 гектара.

Общая площадь здания составит 26700 квадратных метров.