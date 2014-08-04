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Проекты

04 августа 2014, 13:00

Разработан уникальный проект русского "Ковчега"

архитектура проекты архитектурные проекты энергоэфективные дома

Фото: remistudio.ru

Российские архитекторы разработали проект полностью автономного здания, которое может обеспечивать себя энергией и водой, используя альтернативные источники. Сооружение позиционируется в качестве ответа на возможное изменение климата на Земле.

Проектом руководил архитектор Александр Ремизов, член правления Союза архитекторов России, председатель Совета САР по экоустойчивой архитектуре и НП "Совет по "зеленому" строительству".

Аппарат, получивший символическое название "Ковчег", может обеспечить своих обитателей всеми ресурсами в любых районах, в том числе и сейсмоопасных, а также держаться на плаву при поднятии уровня Мирового океана, говорится в описании проекта.

Фото: remistudio.ru

В готовом виде он занимает 3200 кв м. Высота достигает 30 м. Несущие крепления купола будут сделаны из дерева - для экономии веса и денег.

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Биоклиматическое устройство оснащено автономной системой жизнеобеспечения. Фундаментом для него может служить даже плавучая платформа.

Строительство "дома" должно начаться с установки центральной трубы из легких конструкций. В нижней части трубы будет энергоблок, преобразующий тепло в электроэнергию. В верхней – тепловые насосы, ветровые генераторы и генератор торнадо. Все инженерные коммуникации расположены внутри трубы, а в горизонтальных этажах здания можно жить. После установки трубы строительство будет вестись за счет энергии, вырабатываемой системами устройства.

Фото: remistudio.ru

Купольную форму здания архитекторы выбрали, чтобы создать необходимую турбулентность для ветрогенераторов и для благоприятного микроклимата. Энергетическую концепцию "Ковчега" разработал академик Лев Бритвин.

Внешняя оболочка должна быть прозрачной – чтобы эффективно собирать солнечную энергию, которую можно преобразовывать и в тепло, и в электричество. Если же "Ковчег" окажется в пустыне, лишнее тепло будет подниматься вверх, под купол, где будут размещены специальные установки для его транспортировки в другие энергетические отсеки.

Фото: remistudio.ru

В засушливых районах автономный механизм будет брать воду из скважины, которая бурится прямо под зданием. Если "Ковчег" будет находиться на воде, жидкость будет поступать прямо из моря или океана для снабжения квартир. Потом ее будут опреснять. Также может использоваться дождевая вода, для которой предусмотрены водосборники.

Мусор из "Ковчега" выбрасывать не будут. Часть отходов пойдет на переработку, часть будет уничтожена в специальных печах, после которых снова получатся водород и кислород для дома.
Жители "Ковчега" смогут заниматься искусством и спортом. Предусмотрено медицинское обслуживание, зимний сад, возможность обучения и т.д.

Фото: remistudio.ru

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