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Происшествия

16 июля 2012, 11:36

Арендаторов земли оштрафовали за полгода на 423 миллиона рублей

аренда земельные участки суды Департамент земельных ресурсов Москвы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом полугодии объем средств, взысканных в судебном порядке с недобросовестных землепользователей в пользу столичного департамента земельных ресурсов, составил около 423 миллионов рублей, сообщается на сайте департамента.

«За прошедшую неделю арбитражными судами были удовлетворены исковые требования Департамента по 17 искам о взыскании задолженности с недобросовестных землепользователей в размере 59 908 505 руб.», - доложила начальник Правового Управления Анджела Гдлян. – «Отмечу также, что с января 2012 по 30.06.2012 сумма взысканных в судебном порядке денежных средств в пользу Департамента составила 422 539 031,76 руб.».

За предшествующую неделю специалисты департамента приняли участие в 311 судебных заседаниях. Было рассмотрено 117 дел. Также судом удовлетворено восемь исковых требований об освобождении земельных участков путем демонтажа некапитальных объектов.

«В Девятом арбитражном апелляционном суде в пользу Департамента завершилось судебное дело по освобождению земельного участка от размещенного на нем нестационарного торгового объекта», - сообщается в материале.

Поясняется, что согласно проверке, проведенной Государственной инспекцией по недвижимости, арендатор продолжал использовать земельный участок даже после расторжения договора аренды. В связи с этим департамент совместно с префектурой округа подали иск об обязанности нарушителя освободить участок от расположенного на нем торгового объекта.

Суд первой инстанции удовлетворил требования. На прошлой неделе апелляционный суд оставил в силе вынесенное ранее решение.

«Префектура округа проведет демонтаж в случае неисполнения организацией судебного акта с взысканием с ответчика произведенных затрат», - подвела итог своему выступлению
Анджела Гдлян.

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