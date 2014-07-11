Футбольный клуб "Торпедо" не будет арендовывать спорткомплекс "Битца"

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Руководство столичного ФК "Торпедо" отказалось от аренды конноспортивного комплекса "Битца" на юго-западе города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора комплекса Николая Яремко.
“Со мной связывались, приезжали к нам в комплекс, но "Торпедо" нужен только стадион, а у нас огромная территория, много строений", - пояснил Яремко.
В свою очередь, президент ФК Александр Тукманов подтвердил интерес клуба к спортивному сооружению: "Мы действительно ездили в "Битцу" смотреть стадион. Но условий для игры футбольного клуба нет. Трибуны есть, а поля нет, поэтому играть мы будем на стадионе "Сатурн" в Раменском", - отметил Тукманов.
Ранее M24.ru сообщало, потенциальные инвесторы уже оценили перспективы развития конноспортивного комплекса "Битца", акции которого выставлены на аукцион. Для оценки объекта было организовано роуд-шоу с участием членов Клуба инвесторов Москвы – представителей компаний "РуссНефть", "Газпромбанк-Инвест", "Гута Девелопмент". Также в роуд-шоу участвовали руководители организаций, связанных с конным спортом.
Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что у строительство "Битцы" велось с прицелом на крупные международные спортивные мероприятия, и выразил уверенность, что при эффективном управлении у комплекса есть точки роста.
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По словам генерального директора "Битцы" Николая Яремко, конное хозяйство в минувшем году принесло доход в размере 116,4 миллиона рублей, а физкультурно-спортивные мероприятия и сдача помещений в аренду обеспечили дополнительные 61,4 миллиона прибыли. В 2014 году руководство поставило задачу более эффективно использовать спортивно-техническую базу комплекса. Если утвержденный бизнес-план поможет оптимизировать работу, доходы от конного хозяйства должны вырасти до 131 миллиона рублей, а общий размер ожидаемой выручки – более 212 миллионов рублей.
Причину того, что "Битца", в отличие от аналогичных объектов в других странах, не окупается, Яременко видит в существовании множества затратных для бюджета социально-ориентированных проектов. В то же время в комплексе еще не реализованы многие проекты, связанные со строительством дополнительных спортивных сооружений и расширением видов спортивных занятий. Однако уже в 2013 году удалось частично погасить убыток за прошлые годы и получить небольшую прибыль – 1,04 миллиона рублей.
По мнению заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Николая Гуляева, возможности "Битцы" еще далеко не исчерпаны: здесь есть условия как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для занятий любительским конным спортом: как на платной основе, так и бесплатно, для нуждающихся слоев населения.
Заместитель префекта ЮАО Назым Юсипов подчеркнул, что у "Битцы" есть важное преимущество: комплекс расположен в черте города, что очень ценно для конноспортивного объекта.
Торги, на которых будет продаваться полный пакет акций ОАО "Битца", состоятся 14 августа, а заявки на участие в аукционе департамент по конкурентной политике принимает до 24 июля. Стартовая цена – 3,48 миллиарда рублей.
Комплекс "Битца""Битца" является одним из крупнейших конноспортивных комплексов мира. В его собственности шесть нежилых объектов, в том числе крытый манеж на 1800 мест, манеж для выездки с трибунами на 2500 мест, конкурный стадион на 5000 зрительских мест. На территории находятся всесезонные и летние конюшни, кузница и ремонтные мастерские. Также "Битца" располагает 6 тренировочными площадками, разминочным полем, спортивным залом, хоккейной площадкой, теннисными кортами, бильярдом, бассейном, стрелковым тиром и отелем на 52 номера.
На территории комплекса работают детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью и Пони-клуб, проводятся занятия иппотерапией (лечение и оздоровление с помощью верховой езды), оказываются ветеринарные услуги, сдается в аренду конный транспорт.
В 2014 году на спортивных аренах "Битцы" запланированы Чемпионат мира по конкуру, Кубок России по вольтижировке, Чемпионат Москвы по выездке, Кубок Европы по стрельбе из лука, Открытие Зимних юношеских игр Олимпийских надежд и другие мероприятия.
Площадь земельного участка, на котором расположены объекты комплекса, составляет 46,3 гектара. Договор аренды действует до 2052 года.
Выставить комплекс на аукцион московские власти решили в начале июня 2014 года. Как сообщал ранее М24.RU, в столичном правительстве уверены, что после продажи профиль комплекса не изменится и жилой застройки на его территории не будет.