Футбольный клуб "Торпедо" не будет арендовывать спорткомплекс "Битца"

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Руководство столичного ФК "Торпедо" отказалось от аренды конноспортивного комплекса "Битца" на юго-западе города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора комплекса Николая Яремко.

“Со мной связывались, приезжали к нам в комплекс, но "Торпедо" нужен только стадион, а у нас огромная территория, много строений", - пояснил Яремко.

В свою очередь, президент ФК Александр Тукманов подтвердил интерес клуба к спортивному сооружению: "Мы действительно ездили в "Битцу" смотреть стадион. Но условий для игры футбольного клуба нет. Трибуны есть, а поля нет, поэтому играть мы будем на стадионе "Сатурн" в Раменском", - отметил Тукманов.

Ранее M24.ru сообщало, потенциальные инвесторы уже оценили перспективы развития конноспортивного комплекса "Битца", акции которого выставлены на аукцион. Для оценки объекта было организовано роуд-шоу с участием членов Клуба инвесторов Москвы – представителей компаний "РуссНефть", "Газпромбанк-Инвест", "Гута Девелопмент". Также в роуд-шоу участвовали руководители организаций, связанных с конным спортом.

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что у строительство "Битцы" велось с прицелом на крупные международные спортивные мероприятия, и выразил уверенность, что при эффективном управлении у комплекса есть точки роста.

По словам генерального директора "Битцы" Николая Яремко, конное хозяйство в минувшем году принесло доход в размере 116,4 миллиона рублей, а физкультурно-спортивные мероприятия и сдача помещений в аренду обеспечили дополнительные 61,4 миллиона прибыли. В 2014 году руководство поставило задачу более эффективно использовать спортивно-техническую базу комплекса. Если утвержденный бизнес-план поможет оптимизировать работу, доходы от конного хозяйства должны вырасти до 131 миллиона рублей, а общий размер ожидаемой выручки – более 212 миллионов рублей.

Причину того, что "Битца", в отличие от аналогичных объектов в других странах, не окупается, Яременко видит в существовании множества затратных для бюджета социально-ориентированных проектов. В то же время в комплексе еще не реализованы многие проекты, связанные со строительством дополнительных спортивных сооружений и расширением видов спортивных занятий. Однако уже в 2013 году удалось частично погасить убыток за прошлые годы и получить небольшую прибыль – 1,04 миллиона рублей.

По мнению заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Николая Гуляева, возможности "Битцы" еще далеко не исчерпаны: здесь есть условия как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для занятий любительским конным спортом: как на платной основе, так и бесплатно, для нуждающихся слоев населения.

Конноспортивный комплекс "Битца" выставили на торги

Заместитель префекта ЮАО Назым Юсипов подчеркнул, что у "Битцы" есть важное преимущество: комплекс расположен в черте города, что очень ценно для конноспортивного объекта.

Торги, на которых будет продаваться полный пакет акций ОАО "Битца", состоятся 14 августа, а заявки на участие в аукционе департамент по конкурентной политике принимает до 24 июля. Стартовая цена – 3,48 миллиарда рублей.