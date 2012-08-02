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Москва 24

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Политика

02 августа 2012, 13:07

Арендаторы московской земли задолжали властям более 3 млрд руб.

аренда земельные участки долги Департамент земельных ресурсов Москвы власть экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Москва 24

Задолженность по платежам за аренду земельных участков Москвы в общей сумме составляет 3,287 миллиарда рублей. Об этом 2 июля этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента земельных ресурсов города Владимира Ефимова.

Также Ефимов сообщил, что сотрудниками департамента в адрес недобросовестных арендаторов направлено более 13 тысяч уведомлений. "В этом году впервые используя адресную рассылку, мы уведомили арендаторов об имеющихся задолженностях. На их погашение у арендаторов есть целый квартал. Если деньги не поступят в течение квартала, мы будем решать вопрос через суд", - сообщил глава департамента.

Как уточняет "Интерфакс", на сегодня власти Москвы заключили около 60 тысяч договоров об аренде земли в столице, а количество должников составляет около 14 тысяч. При этом основная сумма долга лежит на 5 арендаторах, которые изменили целевое назначение участков.

Напомним, в первом полугодии департамент через суд взыскал с недобросовестных землепользователей почти 423 миллиона рублей.

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