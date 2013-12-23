Аэроэкспресс в Шереметьево пойдет через Лобню

Аэроэкспресс к северной части Шереметьева пройдет через Лобню

Координационный совет по развитию транспортной системы Москвы и Подмосковья рекомендовал утвердить развитие линий аэроэкспресса к северной части аэропорта Шереметьево через Савеловское направление Московской железной дороги, сообщает в понедельник Минтранс России.

Принято решение утвердить направление Белорусский вокзал - Савеловский вокзал - Лобня (платформа "Шереметьевская") - терминалы В и С аэропорта Шереметьево в качестве основного варианта развития железнодорожного сообщения.

Вместе с тем будут прекращены работы по проекту "Химки - Шереметьево", говорится в сообщении по итогам пятничного заседания, которое провел министр транспорта России Максим Соколов. В нем также приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Техническое задание на проектирование лобненского маршрута поручено подготовить РЖД, Дирекции Московского транспортного узла и Росжелдору.

Развивать аэроэкспресс запланировано параллельно с пригородным сообщением - со строительством третьего и четвертого главных путей на участке Белорусский вокзал - Лобня. Эта мера предусмотрена

в программе первоочередных железнодорожных проектов в Москве и Подмосковье в 2012 - 2020 годах.