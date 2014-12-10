С 2015 года перевозкой конфискованного алкоголя займутся "инкассаторы"

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Столичные власти наймут специальную компанию, подобную "инкассаторам", для транспортировки конфискованного алкоголя из столичных магазинов. Речь идет о товаре, изъятом за продажу без лицензии, сообщил M24.ru заместитель руководителя департамента торговли Иван Зубцов. Как пояснил M24.ru источник в ведомстве, сейчас алкоголь оставляют на ответственное хранение в магазинах, откуда он часто "пропадает". Нанятые же перевозчики "потерять" конфискованные бутылки не смогут. Водители-экспедиторы будут вести учет перевозимого груза. Если часть алкоголя в процессе транспортировки разобьется, то водитель должен будет не только составить об этом акт, но и предъявить осколки бутылок. Кроме того, "инкассаторы" понесут материальную ответственность за перевозку изъятого товара.

"Компания займется перевозкой алкоголя, который продают магазины без лицензий. В том числе речь идет и об изъятии контрафактной продукции", - отметил Зубцов. Он добавил, что нанимать компанию для перевозки потребовалось в связи с передачей департаменту полномочий по изъятию алкоголя в 2014 году.

"Раньше вывозом конфискованного алкоголя занимались наши инспекторы, хотя они не должны этого делать", - добавил M24.ru другой собеседник в департаменте. Кроме того, иногда продукцию арестовывали в магазине и оставляли там же на ответственное хранение. В результате часть бутылок "пропадала". "У нас уже заведено несколько уголовных дел по факту пропажи арестованной продукции",- отметил источник M24.ru.

С 2015 года перевозить и хранить алкоголь во время суда будет нанятая по госконтракту компания. Украсть часть конфиската подрядчик не сможет. Водители будут заполнять документы об объеме полученного алкоголя. "А если груз частично разобьется во время перевозки, то водители должны составить акт, предъявить потом осколки бутылок",- добавил собеседник M24.ru.

Кроме того, согласно техническому заданию на услугу (документ есть в распоряжении M24.ru), водители будут нести материальную ответственность за сохранность груза во время транспортировки.

Перевозить конфискованный алкоголь будут на микроавтобусах. Чтобы защитить машину от угона, ее должны оборудовать дополнительной сигнализацией с возможностью блокировки двигателя, имитирующей поломку машины. Сохранность продукции будут обеспечивать дополнительные замки на дверях. На услуги "инкассации" алкоголя власти планируют за 2015 год потратить более 4,4 млн рублей.

По словам собеседника M24.ru, найти помещения для хранения алкоголя также должны будут подрядчики. "Его нужно хранить во время суда, обычно он длится два-три месяца. После чего приезжают судебные приставы и забирают алкоголь. Его передают на предприятия "Росспиртпрома", утилизируют либо под Смоленском, либо в Липецке", - рассказал он.

Перепродавать алкоголь городские власти не могут. "Когда магазин торгует без лицензии, то на продукцию нет никаких документов, часто это бывает контрафакт. Как правило, 10-15% алкоголя – это некачественный суррогат",- пояснил представитель ведомства.

С 2014 года департамент торговли и услуг по федеральному законодательству получил право изымать из продажи нелегальный алкоголь у магазинов. В марте 2014 года департамент создал службу для контроля за продажей алкоголя в магазинах. Около 20 инспекторов с планшетами проводят проверки в столичных магазинах как по согласованному графику, так и по обращениям граждан. Ежедневно они проверяют около трех - пять торговых предприятий в день. Ранее контролем за продажей алкоголя занимались только полицейские. Сейчас органы правопорядка также могут организовать проверку торговых точек, но чиновники имеют право проводить собственные рейды, без участия полиции. Спиртное конфискуют согласно статье 14.17 КоАП РФ – производство и оборот алкогольной продукции без лицензии. По этой статье, кроме изъятия алкоголя, предпринимателям грозит штраф в размере 200-300 тысяч рублей. За 2014 год департамент торговли конфисковал 200 тысяч бутылок спиртного. В октябре 2014 года столичные власти сообщили, что за отсутствие деклараций о продаже алкоголя в городе оштрафуют более 300 торговых предприятий.





Глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников заявил, что появление службы, которая будет отвечать за перевозку и сохранность конфискованного алкоголя, решит большую проблему как для столичных властей, так и для полиции. "Раньше никто не хотел брать на себя ответственность за арестованный товар. Как руководитель общественной организации "Народный контроль" я часто сталкивался с этой проблемой во время рейдов с полицией", - рассказал депутат.

По его словам, чаще всего алкоголь оставляют на ответственное хранение в магазине. "Иначе слишком много вопросов – кто будет отвечать, если алкоголь пропадет во время транспортировки? Кто будет отвечать, если он разобьется в пути? Каким видом транспорта его перевозить? Куда складировать?", - пояснил Семенников. В результате оставленная на хранение продукция снова попадает в оборот.

Председатель комиссии "Опоры России" по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов отметил, что вывоз спиртного из магазинов поможет в борьбе с продажей контрафактной продукции лишь частично. "Гораздо больший эффект даст, например, возвращение пива в киоски, или разрешение на продажу вина ночью. Это позволит потребителям перейти с крепкого спиртного на более легкий алкоголь, которые реже подделывают. В основном в магазинах продается поддельная водка", - отметил эксперт.

Дарья Миронова, Марина Курганская