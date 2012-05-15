Сергей Удальцов выписан из больницы и отправлен в спецприемник

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который был приговорен к административному аресту и госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, выписан из больницы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Николая Полозова.

"Врачи в срочном порядке выписали Удальцова из больницы и сейчас его везут обратно в спецприемник", - сказал Полозов, отметив, что оппозиционер, находясь на лечении, прекратил голодовку.

"Однако сейчас Удальцов сообщил мне по телефону, что продолжит голодать", - добавил он.

Координатора Левого фронта Удальцова задержали 9 мая на Патриарших Прудах в центре Москвы, где оппозиционеры пытались провести "бессрочное народное гулянье". Мировой суд признал его виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил максимальный срок наказания - 15 суток ареста. После этого Удальцов объявил "сухую" голодовку и был госпитализирован в терапевтическое отделение 68-й больницы Москвы.