Из-за тумана задержано два рейса из Краснодара в Москву

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Три самолета, летевших в Краснодар, из-за тумана приземлились на запасных аэродромах столицы Краснодарского края. Сейчас в аэропорту Краснодара из-за плохой видимости задержано 14 рейсов, в том числе два в Москву передает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу управляющей компании "Базэл Аэро".

Горизонтальная видимость в районе международного аэропорта Краснодара составляет 150 метров, вертикальная - 60 метров. Этого не достаточно для полетов. В здании аэропорта ждут своих рейсов около 500 человек, представители авиакомпаний обеспечивают их напитками и питанием, при необходимости размещают в гостиницах.

Задержано два рейса в Москву. До 14.05 задержан рейс авиакомпании S7. Самолет должен был вылететь в аэропорт Домодедово в 10.50. Рейс авиакомпании "Трансаэро", назначенный на 13.20, задержится более чем на два часа. Планируется, что самолет вылетит в Москву в 15.40.

Около 20 авиарейсов задерживаются в Самаре из-за тумана

Отметим, что туман нередко становится причиной задержки рейсов. Так, в конце ноября в международном аэропорту Абу-Даби задержали из-за плохой видимости 44 утренних рейса авиакомпании Etihad Airways.

Кроме того, в ноябре в аэропорту Самары из-за тумана более чем на три часа задержали восемь рейсов в Москву. Всего же был задержан прилет 19 рейсов: из Москвы, Ижевска, Казани, Оренбурга, Перми, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Из-за позднего прибытия бортов вовремя не смогли вылететь больше 20 лайнеров.

Напомним, авиакомпания и службы аэропорта обязаны предоставить пассажиру горячее питание в том случае, если рейс задерживается более чем на четыре часа. Блюда должны выдавать каждые шесть-восемь часов в зависимости от времени суток.

Размещение в гостинице полагается тем путешественникам, чей рейс задержан на срок более шести часов в ночное время или более восьми часов в дневное. А в случае длительной задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку.