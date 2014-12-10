Во время снегопада на улицы выйдут 10 тысяч снегоуборочных машин

Ситуация на столичных дорогах усложнится из-за снегопада

В Москве усиливается снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжительными. Однако коммунальные службы готовы ко встрече с непогодой, и на улицы могут выйти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники, сообщил пресс-секретарь главы департамента ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"Все службы готовы ко встрече с непогодой. 10 тысяч единиц техники встретят стихию во всеоружии. Мы просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - отметил Пергаменщик.

Отметим, что высота снежного покрова может составить 5 сантиметров. Пока водители не замечают существенного ухудшения ситуации на дорогах столицы.

В среду, 10 декабря, в Москве будет облачно, ожидается снегопад и даже ледяной дождь. Столбики термометров опустятся до -2 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Столица окажется в теплом секторе циклона. "Если говорить о количественном составе осадков, то мы ожидаем, что в течение предстоящих суток в столице выпадет 5-7 миллиметров осадков, что даст снежный покров толщиной от 4 до 6 сантиметров", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1-3 м/с, на дорогах местами гололедица. Предстоящей ночью ожидается снег, температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля.

По словам метеорологов, в столичном регионе установилась погода со среднесуточной температурой воздуха на три градуса выше климатической нормы.

Кроме того, погода в Москве способствует рассеиванию вредных выбросов в атмосфере, в городе отмечается пониженный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщается на сайте Мосэкомониторинга.