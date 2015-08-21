На территории бывшего завода ЗИЛ отпразднуют столетие "Черного квадрата"

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22 августа на территории бывшего завода ЗИЛ пройдет перформанс "ЗИЛ Арт в квадрате", посвященный столетию "Черного супрематического квадрата" Казимира Малевича.

Как сообщают организаторы перформанса, из черной асфальтовой крошки и белого дробленого бетона, оставшегося от старых заводских цехов, будет создана инсталляция "Черный квадрат" размером 79,5 x 79,5 метров, что ровно в 100 раз больше, чем знаменитая картина. В перформансе примут участие 100 человек в черном гриме.

Частью представления станет съемка короткометражного фильма о создании инсталляции.