Реконструкция промзоны ЗИЛ займет около 10 лет – Хуснуллин

"Интервью": Марат Хуснуллин – о реновации промышленных зон

Реконструкция территории бывшего автозавода ЗИЛ займет около 10 лет, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"ЗИЛ, я считаю, превратится в один из самых лучших благоустроенных районов Москвы с хорошей обеспеченностью транспортом, с полным комплексом, позволяющим людям жить, работать и отдыхать в одном месте, на берегу Москвы-реки, достаточно близко к центру. Считаю, что основной проект хода реализации ЗИЛа займет порядка 10 лет", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что за последние несколько лет территория промзоны существенно изменилась. "Вот были раньше такие заброшенные здания некрасивые, мимо которых проезжали. А сегодня, посмотрите, какой с Третьего кольца открылся прекрасный вид. Прекрасный музей, прекрасный дворец ледовый. К началу следующего года будет закончен дворец для синхронного плавания. У нас уже готова транспортная инфраструктура ТПУ ЗИЛ", – отметил он.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Хуснуллин также напомнил, что к концу 2015 года будет запущена станция метро "Технопарк", а еще через год ее соединят связывающей дорогой со станцией ТПУ ЗИЛ.

Он отметил роль частных инвесторов, ведущих строительство жилья и объектов инфраструктуры. "Мы с инвестором, например, договорились, что бульвар в том жилом микрорайоне, который они строят, они делают полностью сами. То есть, бульвар будет такой, что прямо с подземного уровня будет заезд в построенные рядом дома. Театр будет. Будет практически музей – филиал Эрмитажа", – сказал он.

Кроме того, глава Стройкомплекса отметил, что на территории ЗИЛа появится паркинг на три с половиной тысячи машино-мест.