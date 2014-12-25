Общественники предложили установить памятник князю Владимиру на Воробьевых горах

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В четверг, 25 декабря, в Москве состоялся брифинг, посвященный установке в Москве памятника князю Владимиру. Лучшим местом для возведения монумента ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) назвал Воробьевы горы.

"На наш взгляд, Воробьевы горы прекрасно подходят для установки памятника святому Владимиру, так как это очень значимое место для Москвы, и там больше нет других каких-то памятных сооружений и там не проводятся масштабные мероприятия. Памятник не будет мешать ни проезду автомобилей, ни пешеходам", - отметил архимандрит.

Лидер движения мотоциклистов "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") также поддержал инициативу установки памятника. "Святой Владимир был мужественным, духовитым. Его вклад в историю России неоценим", - добавил он.

Идею одобрил и председатель центрального совета всероссийского общественного движения "Народный собор" Владимир Хомяков.

"На мой взгляд, памятник более, чем уместен. Если привести западный аналог - это парижский памятник Карлу Великому, который, как известно, крестил Европу. Памятник Владимиру стоит и в Киеве. И, по моему мнению, если памятник на Воробьевых горах все-таки установят, то он должен быть точной копией киевского. Это было бы прекрасным, уместным напоминанием об общем прошлом", - рассказал Хомяков M24.ru.

Представитель "Народного собора" также отметил большое значение памятника для формирования национальной идеологии. "Памятник нужен еще и как нравственный ориентир. Сейчас, чтобы возродить национальные идеалы, нам нужно обратиться к своим корням. Владимир - это настоящий создатель русского народа, потому что благодаря нему возникло духовное единство. Думаю, уместно привести пример с установкой памятника Патриарху Гермогену. Его хотели воздвигнуть еще в 1913 году. Удалось это сделать только через 100 лет - в 2013, при содействии Галины Васильевны Ананьиной, и этот памятник на многих повлиял", - добавил Хомяков.

В Москве обсудили мероприятия, посвященные памяти князя Владимира



В поддержку установки памятника выступили представители искусства и науки, архитекторы и скульпторы. "Установка памятника князю Владимиру - идея хорошая. Памятник - ведь это от слова память, чтобы память о человеке и его заслугах хранилась долгие годы. Это, я считаю, необходимо. Вопрос места, в принципе, не простой. Но я уверен, что Воробьевы горы - место достойное для установки такого памятника. Это одно из важнейших мест в Москве. В свое время даже рассматривалось предложение о строительстве там Храма Христа Спасителя. Князь Владимир – князь Киевский, Кремля тогда ведь еще не было, и хорошо, что его не поставят в центре. На Воробьевых горах он будет парить над Москвой – по сути над всей Россией", - заявил скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Напомним, рекомендацию по установке памятника на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству.

Об установке памятника давно велись споры. В частности, долго не могли определиться с местом для него, среди рассматриваемых вариантов фигурировали Лубянская площадь, площадь Киевского вокзала и Воробьевы горы.

Проект первого памятника князю Владимиру выберут на конкурсе. Установка монумента приурочена к 1000-летию со дня смерти Крестителя Руси.