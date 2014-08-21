Детский weekend: музыкальные экскурсии, экоквест и арт-перформансы

Фото: М24

Арт-перформанс "Россия глазами малышей" пройдет в саду "Эрмитаж", семейный фестиваль "Сказочный остров" организуют в парке "Сокольники", экоквест запланирован на Воробьевых горах. О том, как и где провести выходные с ребенком, читайте в материале M24.ru.

День государственного флага России отмечают и взрослые, и дети. В саду "Эрмитаж" организуют арт-перформанс для самых маленьких "Россия глазами малышей". Проведет его художник, график, дизайнер и модельер Андрей Бартенев.

Фото: М24

Девочки и мальчики пополнят свой словарный запас словом "арт-объект" и научатся создавать эффектные инсталляции из фанеры, картона и красок. В своих работах дети воплотят образ страны.

Все, что получится в итоге, используют для создания масштабного арт-объекта в виде российского флага.

Вход бесплатный.

Где: сад "Эрмитаж" сад "Эрмитаж" Когда: 22 августа в 17.00



Фото: М24

Творческие игры, мастер-классы, спортивные соревнования – все это ждет участников семейного фестиваля "Сказочный остров", который пройдет в парке "Сокольники". Взрослые также приглашены на праздник веселья и волшебства.

Гостей праздника ждут аттракционы, прокатиться на которых разрешат даже двухлетним малышам, номера из лучших московских мюзиклов, выступление юных артистов шоу "Голос. Дети".

Повысить финансовую грамотность можно будет на игровых экономических уроках. Здесь ждут ребят в возрасте от пяти лет.

Фото: М24

На площадках парка запланировано шоу мыльных пузырей.

А еще на фестивале можно стрелять по мишени, покорять скалодром, прыгать в мешках и на батутах, играть в пинг-понг и участвовать в гонках, облачившись в "квадратные штаны" Губки Боба.

Для самых активных будут проводить конкурсы, победители которых уйдут домой с призами.

Билет для взрослых взрослых - 150 -200 рублей. Дети до 14 проходят на "Сказочный Остров" бесплатно.

Где: парк "Сокольники" парк "Сокольники" Когда: 23 и 24 августа с 10.00 до 20.00



Фото: М24

Бесплатный экоквест на Воробьевых горах организуют для юных москвичей сотрудники Дарвиновского музея и детского исследовательского проекта "ГлобаЛаб". Взрослые расскажут детям о том, в каких условиях могут обитать различные виды животных.

Переходя от теории к практике, ребята исследуют Воробьевы горы и узнают, какая живность там обитает.



Сбор участников квеста в павильоне "Экология".

Где: Воробьевы горы Воробьевы горы Когда: 23 августа в 18.00

Фото: М24

Три часа английского языка покажутся скучными всем, кроме гостей библиотеки "Проспект". Там учеба проходит в игровой форме – весело и незаметно.

С детьми работает профессиональный преподаватель, в совершенстве владеющий игровой коммуникативной методикой. Ребята будут общаться, играть, запоминать новые слова и постигать грамматику.

Важно: на заседания английского клуба приглашают ребят, владеющих английским. Участник клуба будут говорить только на иностранном языке.

Вход свободный. Необходима регистрация по телефону 8 (925) 465 04 56.

Где: библиотека "Проспект" библиотека "Проспект" Когда: 23 августа в 14.00



Фото: М24

Узнать неизвестные факты из жизни известных музыкантов и посетить дома, в которых жили именитые композиторы можно во время пешей экскурсии "Музыкальные тайны Москвы". Организует ее Всероссийское музыкальное объединение музыкальной культуры имени Глинки.

Все прогулки тематические, они посвящены тому или иному музею. Так, дети и их родители побывают в музее-квартире Гольденвейзера (экскурсия "Легенды Дома на Тверской"), музее-квартире Голованова ("Тайные коды личности: Н.С. Голованов и А.В. Нежданова"), музее Прокофьева ("Прогулки по Камергерскому с Сергеем Прокофьевым"), музее "Чайковский и Москва" ("Симфония жизни, владеющая сердцами"), мемориальной усадьбе Шаляпина ("Легенды и были усадьбы на Новинском").

Билет для одного взрослого и одного ребенка – 1200 рублей. Семейный билет(два взрослых и два ребенка) – 2000 рублей.

Записаться на экскурсию можно по телефонам 8 (495) 739 39 87 и 8 (495) 739 62 26