Собянин поручил продолжить благоустройство Ново-Переделкино, Солнцево и Внуково

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29 августа 2014 года Сергей Собянин объехал районы Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево на западе Москвы. Мэр оценил, как ведется строительство дорожно-транспортной инфраструктуры и обустраивается территория этих районов.

Собянин отметил, что в районах Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево сейчас ведутся масштабные работы по строительству и благоустройству. "Мы строим новую линию метро, ведем реконструкцию железнодорожных переездов, дорожных развязок, – сказал Собянин. – Здесь появилось несколько народных парков". По словам столичного градоначальника, работы принесли пользу не только 250 тысячам жителей данных районов, но и сотням тысяч пассажиров общественного транспорта и автолюбителям, которые регулярно ездят по Боровскому шоссе и другим дорогам на западе Москвы.

"Развитие инфраструктуры Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино – не какая-то уникальная ситуация, – отметил Собянин. – Практически в каждом периферийном районе Москвы мы реализуем мероприятия по повышению комфорта проживания и решению других насущных вопросов".

Идет строительство развязки МКАД с Мичуринским проспектом

"Сегодня ездил на строительство станции метрополитена, года через три оно придет прямо в Рассказовку", – добавил мэр Москвы. Городские власти рассчитывают довести линию метро до аэропорта Внуково, но такие планы будут реализованы позже. "По крайней мере мы проектировать будем уже сегодня эту ветку. Ну и на Боровском шоссе мы делаем развязку, в этому году закончим. Так что здесь тоже пробок поменьше будет, проще будет выезжать с этой стороны", – подчеркнул Собянин.

Напомним, что в рамках развития дорожной инфраструктуры в Западном округе столицы строится развязка на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД. Летом здесь уже открыли новую эстакаду, а развязка здесь откроется до конца 2014 года. Появление нового дорожного объекта улучшит движение транспорта на 48-м километре кольцевой дороги, по Боровскому шоссе в сторону аэропорта Внуково и по Озерной улице в центр.

Какой будет Калининско-Солнцевская линия метро

Также строятся станции метрополитена "Солнцево" и "Ново-Переделкино", продолжающие Калининско-Солнцевскую линию. Благодаря продлению этой ветки жители столицы смогут подземным транспортом добираться до районов в Новой Москве.

К тому же новые станции позволят снизить нагрузку на Сокольническую линию и пересадочные узлы в районе станций "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского, разгрузить Боровское шоссе, Мичуринский проспект и другие магистрали столицы. В перспективе москвичи получат возможность на метро добираться в аэропорт Внуково.

Кроме того, во Внуково появился парк "Центральный" – одна из 105 небольших зеленых зон, созданных в столице за последние два года.