Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

30 июля 2012, 14:00

Мэра подмосковных Химок могут отправить в отставку

Владимир Стрельченко Химки власть

ИТАР-ТАСС

По поручению Сергея Шойгу администрация губернатора проводит проверки относительно деятельности мэров ряда городов. Больше всего нареканий возникло к работе действующего главы Химок, сообщают Известия. Вызывает беспокойство намерение Стрельченко выделить под строительство жилья для дольщиков земельный участок, расположенный неподалеку от лесопарка.

Как отмечают "Известия", ссылаясь на собственные источники, застройка Химкинского лесопарка может спровоцировать массовые недовольства жильцов близлежащих территорий. В администрации подчеркивают, что Владимир Стрельченко обязан был не допустить застройку, чтобы избежать повторения истории с Химкинским лесом.

Как прокомментировал министр по долевому жилищному строительству Подмосковья Александр Коган, официального подтверждения скорой отставки мэра Химок не получено.

«Губернатор поручил провести общественные слушания. Потом будет понятно, виноваты власти Химок или нет. Но там были и другие серьезные вопросы, связанные со взятыми на себя обязательствами по решению проблем с обманутыми дольщиками», - отметил Коган.

Помимо Химок в «черный список» попали Сергиев Посад, Пушкино, Королев.

Сюжет: Выборы мэра Химок

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать