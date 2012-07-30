Мэра подмосковных Химок могут отправить в отставку

ИТАР-ТАСС

По поручению Сергея Шойгу администрация губернатора проводит проверки относительно деятельности мэров ряда городов. Больше всего нареканий возникло к работе действующего главы Химок, сообщают Известия. Вызывает беспокойство намерение Стрельченко выделить под строительство жилья для дольщиков земельный участок, расположенный неподалеку от лесопарка.

Как отмечают "Известия", ссылаясь на собственные источники, застройка Химкинского лесопарка может спровоцировать массовые недовольства жильцов близлежащих территорий. В администрации подчеркивают, что Владимир Стрельченко обязан был не допустить застройку, чтобы избежать повторения истории с Химкинским лесом.

Как прокомментировал министр по долевому жилищному строительству Подмосковья Александр Коган, официального подтверждения скорой отставки мэра Химок не получено.

«Губернатор поручил провести общественные слушания. Потом будет понятно, виноваты власти Химок или нет. Но там были и другие серьезные вопросы, связанные со взятыми на себя обязательствами по решению проблем с обманутыми дольщиками», - отметил Коган.

Помимо Химок в «черный список» попали Сергиев Посад, Пушкино, Королев.