На Поклонной горе открыли памятник героям Первой мировой войны

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли памятник воинам, павшим в годы Первой мировой войны, на Поклонной горе.

"Сегодня мы открываем памятник героям России. Открываем на Поклонной горе, которая хранит память о ратной славе русского воинства", - сказал президент. Также глава государства отметил, что сейчас Россия "возрождает историческую правду о той войне". "Нам открываются примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат и офицеров", - сказал он.

После речи президент вместе с мэром Москвы, спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, главой РПЦ патриархом Кириллом, министром обороны Сергеем Шойгу и министром культуры Владимиром Мединским возложили цветы к подножию памятника.

Напомним, конкурс на лучший проект памятника героям Первой мировой войны проводился с апреля по сентябрь 2013 года. Победителя определили интернет-голосованием на сайте Российского военного-исторического общества. В результате был выбран проект главы российского Союза художников Андрея Ковальчука.

Новый монумент станет главным общероссийским памятником героям Первой мировой войны. Инициатором возведения монумента является Министерство культуры.