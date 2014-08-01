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Мэр Москвы

01 августа 2014, 15:20

На Поклонной горе открыли памятник героям Первой мировой войны

Владимир Путин памятники культурное наследие Первая мировая война Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли памятник воинам, павшим в годы Первой мировой войны, на Поклонной горе.

"Сегодня мы открываем памятник героям России. Открываем на Поклонной горе, которая хранит память о ратной славе русского воинства", - сказал президент. Также глава государства отметил, что сейчас Россия "возрождает историческую правду о той войне". "Нам открываются примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат и офицеров", - сказал он.

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После речи президент вместе с мэром Москвы, спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, главой РПЦ патриархом Кириллом, министром обороны Сергеем Шойгу и министром культуры Владимиром Мединским возложили цветы к подножию памятника.

Напомним, конкурс на лучший проект памятника героям Первой мировой войны проводился с апреля по сентябрь 2013 года. Победителя определили интернет-голосованием на сайте Российского военного-исторического общества. В результате был выбран проект главы российского Союза художников Андрея Ковальчука.

Новый монумент станет главным общероссийским памятником героям Первой мировой войны. Инициатором возведения монумента является Министерство культуры.

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