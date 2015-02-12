Верховный суд запретил бренд Road Rover, похожий на марку машины

Фото: ТАСС/Георгий Андреев

Верховный суд России признал незаконной регистрацию бренда RoadRover, похожего на марку автомобиля Land Rover, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее британский автопроизводитель потребовал отменить регистрацию российского бренда. Дело прошло несколько нижестоящих судов, которые подтверждали незаконность регистрации бренда, но точку в деле поставил ВС РФ, отказав в пересмотре решений.



Фото: landrover.com/roadrover.ru

По мнению Land Rover, отечественный бренд похож на товарные знаки британцев "до степени смешения". Кроме того, по мнению истца, наименование RoadRover способно "ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя".

Добавим, что компания RoadRover занимается аудиосистемами и другой электроникой для автомобилей.