В проекте "Георгиевская лента онлайн" приняли участие 25 тысяч человек

Фото: ТАСС

Число участников интернет-проекта "Георгиевская лента онлайн" приблизилось к 25 тысячам. Когда их количество достигнет миллиона, распечатанная лента будет направлена в музеи, посвященные Великой Отечественной войне.

"Георгиевская лента онлайн" – это патриотический интернет-проект, который посвящен 70-летию Победы. Он создан в честь великих людей, воинов, благодаря усилиям которых земля была освобождена от фашистов.

Центральный элемент проекта – георгиевская лента, которая состоит из "пикселей" или ячеек. С присоединением нового пользователя к проекту закрашивается одна ячейка, один "пиксель" на ленте.

С прибавлением к проекту все новых и новых участников лента приобретает свой цвет. Ограничений по длине она не имеет, поэтому к ней может присоединиться неограниченное количество интернет-пользователей.

Условиями участия являются регистрация на сайте. Сейчас в проекте участвуют около 25 тысяч человек. Когда число присоединившихся достигнет миллиона, лента будет распечатана в полную длину и передана в ведущие музеи, посвященные Великой Отечественной войне.

Авторы проекта надеются, что он поможет сплотить пользователей интернета вне зависимости от места их проживания, национальности, вероисповедания и возраста.