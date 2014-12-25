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Мэр Москвы

25 декабря 2014, 18:38

В Москву из Великого Устюга приехал главный Дед Мороз страны

ВДНХ Дед Мороз свежий воздух время с детьми Сергей Собянин городское управление

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

Главный Дед Мороз страны приехал в Москву из Великого Устюга. В столице его встретил Сергей Собянин.

Домом Деда Мороза этой зимой станет павильон "Карелия" на ВДНХ. Дом еще в середине декабря открылся для посетителей, его ежедневно посещают до пяти тысяч человек.

Здесь ребята могут сфотографироваться со сказочными героями, а также поучаствовать в специальных развлекательных программах, играх и конкурсах.

"У Деда Мороза не было никогда такого дома. Он ютился в маленькой избушке в Кузьминках. Сейчас есть большой дом, куда можно пригласить гостей", - отметил мэр Москвы.

На ВДНХ можно увидеть новогоднюю елку желаний и волшебные сани. Гостей здесь встречают Снегурочка, Снеговик, Белочка, Заяц и Кот.

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Главный российский Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом, а также зажег огни на новогодней елке под залпы фейерверка.

"Детишки часто просят меня показать, где мои сани припаркованы. Теперь я могу сказать, что они припаркованы на ВДНХ", - рассказал Дед Мороз.

Напомним, что Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие из Великого Устюга по всей стране. За перемещениями волшебника можно следить онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт.

Отметим, что в 2011 и 2012 годах Дед Мороз встречался с москвичами в Парке Горького, а в прошлом году встреча прошла в Московском зоопарке.

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