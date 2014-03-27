УЕФА заменит товарищеские матчи "Лигой наций"

Фото: M24.ru

УЕФА заменит товарищеские матчи футбольных сборных турниром, который получил название "Лига наций". Дать старт новому соревнованию планируется в 2018 году, сообщает "Р-Спорт".

За ввод нового турнира проголосовали все 54 ассоциации, входящие в УЕФА. Голосование состоялось на конгрессе организации в Астане.

Регламент соревнования пока неизвестен, но уже ясно, что оно придет на смену товарищеским матчам сборных команд.

Предполагается, что все команды-участницы разобьют на три или четыре группы. Планируется, что лучшие команды высшего дивизиона выступят в финале четырех, а победители низших дивизионов получат путевки на Евро.

Принцип разделения сборных по группам пока не разработан.