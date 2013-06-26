Гарри Поттер и "горячая картошка": что думают блогеры о Сноудене

Фото: ИТАР-ТАСС

Скандал с американским разведчиком Эдвардом Сноуденом, который выдал правительственные секреты США о тотальной слежке и за которым гоняются американские спецслужбы, день ото дня набирает обороты. Согласно последним новостям, Штаты лишили его гражданства, и он может остаться в России навсегда.

Блогеры, всегда живо реагирующие на любые события в мире, не обошли вниманием и скандал с разведчиком. Хэштег #Snowden находится на втором месте в мировом рейтинге самых популярных тем Twitter.

Так, когда Сноуден должен был вылететь в Гавану, но журналисты на борту рейса его не увидели, в Twitter появился аккаунт кресла 17А, на котором должен был сидеть разведчик. Сиденье "считает себя опустошенным" и выясняет, где в самолете можно выпить.

Представители США попросили Россию выдать беглеца, более того, в СМИ появилась информация об угрозах американских ВВС сбить самолет, в котором разведчик будет лететь в Гавану. Пользователь @KeXXit сравнивает попытки поймать агента с игрой: "перелеты Сноудена похожи на детскую игру "горячая картошка": кто уронит, тот лох".

Блогер Илья Варламов (@varlamov) удивляется профессиональной подготовке разведчика: "По-моему, этот ваш Сноуден - не шпион, а лошара. Какого лешего он, прежде чем делать свои заявления, не добрался сразу до точки назначения?".

@OMON_Moscow наоборот, не сомневается в мастерстве Сноудена: "На самом деле, как уйти из-под контроля, Сноудена еще на курсах в Лэнгли учили. Там ничего сложного нет. Особенно если заранее подготовиться".

Кто-то сравнивает нелегкую судьбу разведчика с героем фильма "Терминал", который не мог улететь: "Правильно мне тут напоминают про Сноудена - см. фильм ТЕРМИНАЛ", пишет в своем Twitter журналист Алексей Венедиктов.

Не обошли стороной блогеры и фамилию сотрудника ЦРУ, которую дословно можно перевести как "снежное убежище". @mizotw пишет: "Ответ на вопрос о месте нахождения кроется в самой фамилии!".

Кто-то не отказался бы быть на месте разведчика: "Хорошо быть агентом ЦРУ! Ты выбираешь страну, в которой хочешь жить. А "Аэрофлот" тебя туда везет бесплатно", - мечтает @_BadRomance_LG.

Пожалуй, самое оригинальное сравнение - с персонажем из серии книг о Гарри Поттере - принадлежит пользователю @100Rm: "Сноуден спрятал в разных странах копии украденных документов. Крестражи! ".