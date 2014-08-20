Лучшие моноспектакли со всего мира покажут в Москве

Фото: Театральный центр "На Страстном"

С 29 сентября по 10 октября в Театральном центре "На Страстном" пройдет VII международный фестиваль моноспектаклей SOLO. Зрителям покажут 13 спектаклей из России, Италии, Франции, Германии, Польши, Бельгии и Румынии.

"В афише SOLO будет представлен классический театр, перформанс и театр жестокости, вербатим, хореография, пластический театр и contemporary dance, театр импровизации, высокотехнологичные эксперименты со сценическим светом в их взаимодействии с виртуозной актерской игрой", – отметили организаторы.

Фото: Театральный центр "На Страстном"

Зрители смогут оценить работы выдающихся режиссеров и актеров: Ромео Кастеллуччи, Филиппа Хохмайра , Вирджилио Сиени, Антонио Лателла, Александра Баланеску, Анатолия Смолякова, Романа Кагановича и Екатерины Ханжаровой. Всего на фестиваль поступило 250 заявок от потенциальных участников.

Фестиваль откроется 29 сентября показом спектакля провокационного итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи. На глубине 16 метров под землей, в бункере Collector Gallery, зрители увидят моноспектакль "Юлий Цезарь. Фрагменты".

Спектакль покажут дважды. Начало в 19.00 и в 21.00.

От Театрального центра "На Страстном" до Collector Gallery будут ходить бесплатные автобусы с пометкой SOLO. Количество билетов на спектакль ограничено. Приобрести их можно в кассах Театрального центра, стоимость – 1000 рублей.

Остальные спектакли фестивальной программы представят на основной сцене Театрального центра "На Страстном", а также в соседних с театром "Боярских палатах СТД".



Зрители увидят постановки BECKETT от Oriantheatre Dance Company (Франция), "Записки сумасшедшего" от ArCuB (Румыния), "Колыбельная" от Teatr A PART (Польша), "Вертер!"» от Талия-театра (Германия), "Письмо незнакомки" от Марии Синяевой (Санкт-Петербург).