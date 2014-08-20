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Фестивали

20 августа 2014, 11:17

Лучшие моноспектакли со всего мира покажут в Москве

Театральный центр На Страстном постановки моноспектакли фестивали и праздники

Фото: Театральный центр "На Страстном"

С 29 сентября по 10 октября в Театральном центре "На Страстном" пройдет VII международный фестиваль моноспектаклей SOLO. Зрителям покажут 13 спектаклей из России, Италии, Франции, Германии, Польши, Бельгии и Румынии.

"В афише SOLO будет представлен классический театр, перформанс и театр жестокости, вербатим, хореография, пластический театр и contemporary dance, театр импровизации, высокотехнологичные эксперименты со сценическим светом в их взаимодействии с виртуозной актерской игрой", – отметили организаторы.

Фото: Театральный центр "На Страстном"

Зрители смогут оценить работы выдающихся режиссеров и актеров: Ромео Кастеллуччи, Филиппа Хохмайра , Вирджилио Сиени, Антонио Лателла, Александра Баланеску, Анатолия Смолякова, Романа Кагановича и Екатерины Ханжаровой. Всего на фестиваль поступило 250 заявок от потенциальных участников.

Фестиваль откроется 29 сентября показом спектакля провокационного итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи. На глубине 16 метров под землей, в бункере Collector Gallery, зрители увидят моноспектакль "Юлий Цезарь. Фрагменты".

Спектакль покажут дважды. Начало в 19.00 и в 21.00.

От Театрального центра "На Страстном" до Collector Gallery будут ходить бесплатные автобусы с пометкой SOLO. Количество билетов на спектакль ограничено. Приобрести их можно в кассах Театрального центра, стоимость – 1000 рублей.

Остальные спектакли фестивальной программы представят на основной сцене Театрального центра "На Страстном", а также в соседних с театром "Боярских палатах СТД".

Зрители увидят постановки BECKETT от Oriantheatre Dance Company (Франция), "Записки сумасшедшего" от ArCuB (Румыния), "Колыбельная" от Teatr A PART (Польша), "Вертер!"» от Талия-театра (Германия), "Письмо незнакомки" от Марии Синяевой (Санкт-Петербург).

Фестиваль SOLO организовали шесть лет назад. В нем принимали участие Роберт Уилсон, Важди Муавад, Константин Райкин, Роза Хйруллина, Даниэле Финци Паска, Дэни Лаван, Пиппо Дельбоно, Анхелика Лидделл, Ян Фабр, Теодорос Терзопулос, Соня Бергамаско, Полина Агуреева, Реджеп Митровица, Паоло Музио, Петр Мамонов и Евгений Гришковец.
Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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